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Казахфильм ищет по всему Казахстану для исторического сериала высоких мужчин и женщин без тату

26.02.2019 19:11 — Разное | Интерфакс  
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Киностудия "Казахфильм" проведет в 24 городах Казахстана кастинг для отбора на роли в крупномасштабном историческом сериале о жизни одного из самых известных казахских правителей - Касым хане, сообщила во вторник киностудия.

"Кастинг в Алматы стартовал 25 января и продлится до 31 марта. Алматинцы до сих пор активно принимают участие, в первые дни ежедневно мы принимали по 500 человек. Только по почте мы получили свыше 9000 заявок. Также кастинг был проведен в Талдыкоргане. И теперь наш департамент проведет кастинг в 24 городах Казахстана. В кастинге могут принять участие как профессиональные актеры, так и простые жители страны", - сказала кастинг-продюсер проекта Алма Баймуратова, которую цитируют киностудия.

В ближайшие дни кастинги пройдут в Таразе, Атырау, Экибастузе, Аркалыке, Усть-Каменогорске, Шымкенте, Туркестане, Актобе, Павлодаре, Темиртау, Астане, Костанае, Жанаозене, Семее, Актау, Жезказгане, Кызылорде, Уральске, Караганде, Петропавловске и других городах.

На главные, второстепенные и эпизодические роли приглашаются все желающие в возрасте от 3-х до 80 лет, свободно владеющие казахским языком.

"Приветствуются мужчины ростом не менее 180 см. (...) Особые требования к женщинам: на кастинг просим приходить без макияжа, татуажа и наращенных ресниц", - отмечается в сообщении.

Многосерийный исторический кинопроект, который расскажет о жизни Касым хана, будет снят киностудией "Казахфильм" по заказу министерства культуры и спорта. Художественный руководитель проекта - турецкий режиссер Метин Гюнай.

Касым хан правил Казахским ханством в 1511-1521 годах. 

 
 
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Киностудия "Казахфильм" проведет в 24 городах Казахстана кастинг для отбора на роли в крупномасштабном историческом сериале о жизни одного из самых известных...
 
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