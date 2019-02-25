Беларусь и Украина обсудили вопросы взаимной торговли – МИД Беларуси

Во Львове прошло пятое заседание белорусско-украинской рабочей группы высокого уровня по вопросам взаимной торговли, сообщили в МИД Беларуси.

"Во Львове проведено пятое заседание белорусско-украинской рабочей группы высокого уровня по вопросам взаимной торговли. Встреча организована в развитие договоренностей, достигнутых на высшем уровне в рамках Форума регионов Беларуси и Украины", - говорится в сообщении.

Белорусскую часть рабочей группы возглавил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, украинскую - государственный секретарь министерства экономического развития и торговли Алексей Перевезенцев.

В рамках конструктивного и открытого диалога стороны обсудили проблемные вопросы в торгово-экономической сфере и совместные меры по минимизации их негативного влияния на развитие белорусско-украинских отношений.

"Участники заседания отметили укрепившуюся в 2018 году позитивную динамику двустороннего торгово-экономического сотрудничества и подтвердили свою приверженность его дальнейшему развитию и углублению", - сообщили в МИД Беларуси.