|
Гуайдо заявил, что не видит широкой поддержки Мадуро со стороны РФ
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом, заявил, что не видит со стороны России широкой поддержки президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
"Я не вижу широкой поддержки. Я верю, что в России есть уважительное участие (к судьбе нашей страны), как во многих других странах", - заявил Х.Гуайдо в интервью "Новой газете".
Так он, в частности, ответил на вопрос о том, известны ли ему конкретные действия России по поддержке Н.Мадуро в последние недели.
"Не было никаких новых кредитов, никаких крупных инвестиций. Просто публичные заявления", - подчеркнул лидер венесуэльской оппозиции.
Х.Гуайдо также отметил, что не считает себя ставленником США.
"Это пропаганда. Нашим главным клиентом всегда были США, мы также работали с Россией, также с Китаем и Индией. Все страны, которые поддерживают нас, будут иметь наши уважение и поддержку", - сказал Х.Гуайдо.
"Мы общаемся со всеми странами, которые поддерживают конституцию Венесуэлы. Не меня - конституцию Венесуэлы", - подчеркнул лидер венесуэльской оппозиции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом, заявил, что не видит со стороны России широкой поддержки президента Венесуэлы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)