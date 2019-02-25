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Гуайдо заявил, что не видит широкой поддержки Мадуро со стороны РФ

26.02.2019 18:44 — Разное | Интерфакс  
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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом, заявил, что не видит со стороны России широкой поддержки президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Я не вижу широкой поддержки. Я верю, что в России есть уважительное участие (к судьбе нашей страны), как во многих других странах", - заявил Х.Гуайдо в интервью "Новой газете".

Так он, в частности, ответил на вопрос о том, известны ли ему конкретные действия России по поддержке Н.Мадуро в последние недели.

"Не было никаких новых кредитов, никаких крупных инвестиций. Просто публичные заявления", - подчеркнул лидер венесуэльской оппозиции.

Х.Гуайдо также отметил, что не считает себя ставленником США.

"Это пропаганда. Нашим главным клиентом всегда были США, мы также работали с Россией, также с Китаем и Индией. Все страны, которые поддерживают нас, будут иметь наши уважение и поддержку", - сказал Х.Гуайдо.

"Мы общаемся со всеми странами, которые поддерживают конституцию Венесуэлы. Не меня - конституцию Венесуэлы", - подчеркнул лидер венесуэльской оппозиции.

 
 
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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом, заявил, что не видит со стороны России широкой поддержки президента Венесуэлы...
 
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