В Минске пройдёт квест по предотвращению насилия в молодёжной среде

28 февраля и 1 марта, во Всемирный день нулевой дискриминации, в Минске пройдет квест по предупреждению насилия в молодёжной среде "ESCAPE ROOM".

Сегодня тема насилия в молодёжной среде как никогда актуальна. По оценкам экспертов, в мире ежегодно происходит 200 000 убийств среди молодых людей в возрасте 10-29 лет, что делает убийство четвертой по значимости причиной смерти среди людей этой возрастной группы. Показатели убийств среди молодежи резко варьируются как между странами, так и внутри стран.

Среди молодых людей также распространены случаи драк и издевательств. Результаты исследования, проведенного в 40 развивающихся странах, показывают, что травле (буллингу) и издевательствам подвергаются 8,6-45,2% мальчиков и 4,8-35,8% девочек.

Именно темы буллинга и домашнего насилия станут центральными темами, с которыми участники квеста смогут познакомиться, пройдя все этапы игры. Понимание причин буллинга в группе через конкретные примеры и истории и также изучение влияния домашнего насилия на поведение молодых людей в коллективе – это именно тот опыт, который сможет получить каждый участник квеста при поддержке профессиональных модераторов.



Квест "ESCAPE ROOM" будет работать в Минске в течение двух дней, 28 февраля и 1 марта с 10.00 до 17.30.

1 марта с 17.30 до 20.00 участники квеста также смогут посетить заключительное мероприятие, включающее модерируемые дискуссии по теме предотвращения насилия в молодёжной среде, форум-театр и многое другое.

Участие в квесте бесплатно. Регистрация обязательна, пройти ее можно по ссылке .

Действует возрастное ограничение для участников квеста: 15 - 24.

Место проведения: Свободное пространство "Кто такой Джон Голт?" (ул.Шорная 20).

Организаторами выступают Фонд ООН в области народонаселения совместно с Белорусской Ассоциацией Молодых Христианских Женщин и молодежной сетью Y-PEER.