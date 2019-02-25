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Саммит Трампа и Ким Чен Ына пройдет в отеле Sofitel Legend Metropole - СМИ

26.02.2019 17:56 — Разное | Интерфакс  
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Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в четверг в гостинице Sofitel Legend Metropole , сообщает во вторник агентство "Ренхап" со ссылкой на источники.

В среду, первый день встречи двух лидеров, они вместе поужинают, место мероприятия неизвестно, отмечает агентство. В Sofitel Legend Metropole на следующий день Д.Трамп и Ким Чен Ын пройдут уже полномасштабные переговоры двух лидеров.

Ранее СМИ сообщали, что в гостинице Sofitel Legend Metropole во время визита в Ханой может разместиться Ким Чен Ын. Северокорейские представители посещают отель Sofitel Legend Metropole Hanoi каждый день, начиная с 16 февраля, сообщали ранее СМИ.

Снаружи отеля усилена безопасность. Территорию охраняют вьетнамские военнослужащие, также большое количество охраны размещено на входах в отель. Также на территории сада при отеле установили цветочные арки, сообщали СМИ.

В результате во вторник кортеж Ким Чен Ына прибыл в гостиницу Melia Hanoi. Гостиница расположена в километре от Sofitel Legend Metropole , в то время как гостиница JW Mariott, в которой предположительно будет жить Д.Трамп, - в 9,5 км.

Саммит Д.Трампа и Ким Чен Ына пройдет 27-28 февраля, оба лидера уже прибыли в Хано

 
 
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Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в четверг в гостинице Sofitel Legend Metropole , сообщает во вторник агентство "Ренхап" со ссылкой...
 
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