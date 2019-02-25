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НОК провёл образовательный семинар в преддверии II Европейских игр для специалистов в области спорта
Новости Беларуси. Национальный олимпийский комитет в преддверии II Европейских игр провел образовательный семинар для пресс-секретарей спортивных федераций, пиар-менеджеров, маркетологов на тему «Спортивные организации и социальные медиа: вызовы и преимущества», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Мероприятие прошло в Парке высоких технологий. Специалисты в области спорта ведущих федераций страны, которые уже имеют опыт проведения международных форумов, делились своими наработками в сфере социальных медиа и озвучивали свои ноу-хау.
Екатерина Лисица, пресс-секретарь Белорусской теннисной федерации:
Нашу страну ждут II Европейские игры – очень важный форум. И это отличная платформа для обмена опытом, подготовки к этому мероприятию.
НОК отметил благодарностями ряд спортивных журналистов и представителей СМИ Беларуси за значительный вклад в развитие олимпийского движения. В числе награжденных значилось и «Столичное телевидение».
Напомним, с 21 по 30 июня 2019 года Минск примет II Европейские игры, где 4 тысячи спортсменов разыграют 199 наград в 15 видах спорта.
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НОК провёл образовательный семинар в преддверии II Европейских игр для специалистов в области спорта
Новости Беларуси. Национальный олимпийский комитет в преддверии II Европейских игр провел образовательный семинар для пресс-секретарей спортивных федераций,...
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