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Заведующий отделом спорта телеканала СТВ отмечен благодарностью НОК
Новости Беларуси. 26 февраля в рамках семинара НОК отметил благодарностями ряд спортивных журналистов и представителей СМИ Беларуси за значительный вклад в развитие олимпийского движения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В числе награжденных значилось и «Столичное телевидение».
Сергей Тулупов, заведующий службы спортивного вещания ЗАО «Столичное телевидение:
Думаю, что на Европейских играх мы будем держать руку на пульсе всех событий. Готовим некоторые специальные проекты, о которых пока не будем рассказывать. Но ближе к Европейским играм, безусловно, мы познакомим наших телезрителей с ними.
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Новости Беларуси. 26 февраля в рамках семинара НОК отметил благодарностями ряд спортивных журналистов и представителей СМИ Беларуси за значительный вклад в...
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