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Заведующий отделом спорта телеканала СТВ отмечен благодарностью НОК

26.02.2019 19:17 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 26 февраля в рамках семинара НОК отметил благодарностями ряд спортивных журналистов и представителей СМИ Беларуси за значительный вклад в развитие олимпийского движения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

НОК провёл образовательный семинар в преддверии II Европейских игр для специалистов в области спорта

Заведующий отделом спорта телеканала СТВ отмечен благодарностью НОК

В числе награжденных значилось и «Столичное телевидение».

Заведующий отделом спорта телеканала СТВ отмечен благодарностью НОК

Заведующий отделом спорта телеканала СТВ отмечен благодарностью НОК

Сергей Тулупов, заведующий службы спортивного вещания ЗАО «Столичное телевидение:
На нашем телеканале спорту уделяется достаточное внимание. Мы пытаемся рассказывать интересно и много, причем не только об олимпийских, но и о неолимпийских видах спорта. Делаем всё для того, чтобы наши телезрители одними из первых узнавали все спортивные новости.

Думаю, что на Европейских играх мы будем держать руку на пульсе всех событий. Готовим некоторые специальные проекты, о которых пока не будем рассказывать. Но ближе к Европейским играм, безусловно, мы познакомим наших телезрителей с ними.

Заведующий отделом спорта телеканала СТВ отмечен благодарностью НОК
 
 
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Новости Беларуси. 26 февраля в рамках семинара НОК отметил благодарностями ряд спортивных журналистов и представителей СМИ Беларуси за значительный вклад в...
 
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