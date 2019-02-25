ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Шнуров вошел в состав совета при комитете Госдумы по культуре

26.02.2019 19:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
К Общественному совету при комитете Госдумы по культуре присоединились митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин, артист Эдгард Запашный и музыкант Сергей Шнуров, сообщила во вторник председатель комитета Елена Ямпольская.

"Еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре", - сказала она, передает "Интерфакс".

Она перечислила тех, кто согласился присоединиться к членам Общественного совета на данный момент.

"Владыка Тихон (Шевкунов), митрополит Псковский и Порховский. Автор знаменитой книги "Несвятые святые", которую мне выпала честь редактировать. Ждали отца Тихона в нашем совете с первого дня, но для подобной деятельности требуется благословение патриарха", - сказала председатель комитета.


Другой кандидат - Евгений Водолазкин. "Выдающийся российский писатель, украшение отечественной словесности. Тонкий, глубокий, изумительно талантливый и поразительно скромный человек", - сказала Ямпольская.

Так же вошел в совет Шнуров, добавила она. "Что касается Сергея Шнурова, с которым я недавно вступила в рифмованный диалог, мне его творчество интересно. Особенно жанр "утром в инете, вечером в куплете", который он в последнее время для себя избрал. Так что идея перспективная", - отметила глава комитета.

Ямпольская рассчитывает увидеть членов Общественного совета 22 марта на парламентских слушаниях по концепции нового закона о культуре.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К Общественному совету при комитете Госдумы по культуре присоединились митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин, артист Эдгард Запашный и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Потомок Адама Мицкевича примет участие в муниципальных выборах в Литве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика