Сергей Шнуров вошел в состав совета при комитете Госдумы по культуре

"Интерфакс" . "Еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре", - сказала она, передает





Она перечислила тех, кто согласился присоединиться к членам Общественного совета на данный момент.





"Владыка Тихон (Шевкунов), митрополит Псковский и Порховский. Автор знаменитой книги "Несвятые святые", которую мне выпала честь редактировать. Ждали отца Тихона в нашем совете с первого дня, но для подобной деятельности требуется благословение патриарха", - сказала председатель комитета.









Другой кандидат - Евгений Водолазкин. "Выдающийся российский писатель, украшение отечественной словесности. Тонкий, глубокий, изумительно талантливый и поразительно скромный человек", - сказала Ямпольская.





Так же вошел в совет Шнуров, добавила она. "Что касается Сергея Шнурова, с которым я недавно вступила в рифмованный диалог, мне его творчество интересно. Особенно жанр "утром в инете, вечером в куплете", который он в последнее время для себя избрал. Так что идея перспективная", - отметила глава комитета.





Ямпольская рассчитывает увидеть членов Общественного совета 22 марта на парламентских слушаниях по концепции нового закона о культуре.