Потомок Адама Мицкевича примет участие в муниципальных выборах в Литве









«Радыё Рацыя» . Роман Горецкий-Мицкевич - прапраправнук Адама Мицкевича, гражданин Франции, который уже около 20-ти лет живет в Вильнюсе, передает





- Я создал избирательный комитет, и в избирательных списках есть поляки, литовцы, русские и один белорус. Я хочу, чтобы в Литве с большим уважением относились к разным культурам, которые здесь представлены, и которые являются культурами, связанными с традициями Великого Княжества Литовского. Литве нужно больше ценить другие народы, потому что они принадлежат и к литовской истории. Также я хочу, чтобы больший вес имело гражданство, а не национальность, так как это собственно и есть традицией ВКЛ. Я хочу, чтобы литовцы помнили, что долгое время административным языком ВКЛ был белорусский язык.









В случае победы он собирается поддерживать белорусский язык и культуру:





- Если мы выиграем выборы и попадем в горсовет, то сделаем все, чтобы белорусы в Вильнюсе имели свой Дом культуры, который бы помогал в развитии белорусского языка и белорусского культуры.





Роман Горецкий-Мицкевич владеет литовским языком, тоже говорит по-польски и, разумеется, по-французски. Белорусского языка пока не знает, но считает его чрезвычайно красивым и благозвучным.





Муниципальные выборы в Литве пройдут в ближайшее воскресенье, третьего марта.