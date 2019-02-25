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Азаренко вышла в четвертьфинал парного разряда на турнире в Акапулько
Белоруска играет в паре с китаянкой Сайсай Чжэн.
Белоруска Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал парного разряда на турнире в мексиканском Акапулько с призовым фондом 250 тысяч долларов, сообщает
Белорусская теннисистка играет в паре с китаянкой Сайсай Чжэн.
Турнир ВТА в Акапулько (Мексика)
Призовой фонд — 250 000 долларов
Парный разряд. 1/8 финала
Виктория Азаренко (Беларусь) / Сайсай Чжэн (Китай) — Сабрина Сантамария (США) / Алекса Гуарачи (Чили) — 7:6 (3), 6:3
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Белоруска играет в паре с китаянкой Сайсай Чжэн.
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