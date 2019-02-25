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Герасимов вышел во второй круг престижного теннисного турнира в Дубае

26.02.2019 20:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Герасимов вышел во второй круг престижного теннисного турнира в Дубае
Фото из открытых источников

В первом круге турнира в Дубае Егору Герасимову (155-е место в рейтинге ATP) противостоял голландец Робин Хаасе (62). Матч получился равным, исход поединка решался на тай-брейках, где успешнее оказался белорус – 7:6 (7:2), 7:6 (7:5). Следующим соперником Герасимова станет победитель противостояния между австралийцем Мэтью Эбденом (47) и греком Стефаносом Циципасом (11).

Герасимов вышел во второй круг престижного теннисного турнира в Дубае Соболенко уступила Бенчич и не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Дубае

В основной сетке в Дубае выступал и Илья Ивашко (98). Он на равных боролся за выход во второй круг с чехом Томашом Бердыхом (88), однако в решающем третьем сете уступил на тай-брейке – 4:6, 6:4, 6:7 (4:7).

Отметим, что оба белоруса пробивались в основную сетку турнира в Дубае через квалификацию. Герасимову это сделать удалось, а вот Ивашко уступил сопернику в решающем раунде. Тем не менее, Илья получил статус «лаки-лузера» после того, как один из теннисистов, ранее заявленных в основную сетку, в итоге отказался от участия в соревновании.

У девушек на этой неделе в турнирах принимают участие две белоруски. Виктория Азаренко (50-е место в рейтинге WTA) сыграет в мексиканском Акапулько. Ее первой соперницей будет американка Дэниэль Коллинз (25). Матч предварительно состоится в ночь с 26 на 27 февраля по белорусскому часовому поясу.

Ранее Азаренко вместе с китаянкой Сайсай Чжэн вышла в четвертьфинал парного разряда турнира в Мексике. Белорусско-китайский дуэт в двух сетах был сильнее тандема Сабрина Сантамария (США) / Алекса Гуарачи (Чили) – 7:6 (7:3), 6:3.

На турнире серии «Челленджер» сыграет Вера Лапко (63). Белоруска начнет выступление сразу со второго круга. Ее первой соперницей будет американка Кэтти МакНалли (255). Также Вера Лапко сыграет в парном разряде в дуэте с представительницей Люксембурга Мэнди Минеллой.

 
 
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В Дубае стартовал престижный мужской теннисный турнир с призовым фондом около $2,8 млн.
 
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