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Типа плоскостопия: Лукашенко поручил разобраться с отсрочками от армии

26.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Число белорусских призывников сократилось вдвое. Статистику за 10 лет озвучил Александр Лукашенко, передает телеканал «МИР 24». Причины – спад рождаемости в 1990-х и почти 50 видов отсрочек – больше, чем в других странах Содружества. 

Чтобы пополнить ряды армии, силовики и правительство предлагают сократить перечень отсрочек, а тем, кто отслужил, предоставлять льготы при поступлении в вуз или устройстве на работу.

«Если человек не может выполнять свою воинскую обязанность, ни в коем случае его не надо призывать в армию. Мы подумаем, как вне армии научить его пользоваться оружием и уметь защищать свою семью в трудной ситуации. Но есть ситуации, когда по каким-то надуманным медицинским причинам, типа плоскостопия, мы не призываем в армию. С этим надо разобраться», – сказал президент Беларуси.

Пакет документов Лукашенко отправил на доработку и заявил, что нововведения должны быть постепенными. Белорусские призывники чаще пользуются отсрочкой для продолжения образования. На втором месте – изменение семейного положения, на третьем – состояние здоровья.




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В Беларуси из-за спада рождаемости в 1990-х и почти 50 видов отсрочек в два раза сократилось число призывников.
 
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