Глобальный Лидерский саммит проведут в Бресте

Глобальный Лидерский Саммит (ГЛС) – это обучение, организованное как видеотрансляция спикеров мирового класса, с живой музыкой, обсуждением в группах по учебным материалам, чтобы вы смогли применить услышанное в вашей сфере деятельности. Образовательное событие для действующих и будущих руководителей!



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Число участников ГЛС по всем миру в 2018-2019 году достигло 445 тысяч, более чем 1375 городах, в 128 странах на 60 языках. Очередной саммит в Бресте будет 2й раз.

Событие также интересно приездом представителя ГЛС в РБ Юрием Кармановичем, который является действующим миллионером.

ГЛС получил одобрение Бизнес Школы ИПМ, от которой на Минском 2х-дневном ГЛС выступали Дмитрий Дичковкий (профессор школы) и Павел Данейко (ген. директор).

Мероприятие не коммерческое, а стоимость регистрации окупает лишь затраты на питание, учебные материалы, услуги обслуживающей команды.

Сайт мероприятия в Бресте для подробного

ознакомления и регистрации: http://brest.globalsummit.by

Адрес проведения саммита ул. Скрипникова, 45а

Телефон ответственного в Бресте +375297900708

Дополнительные видео приглашения прошлых лет на ГЛС в Минске:

2017 год:

2018 год: