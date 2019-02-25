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Глобальный Лидерский саммит проведут в Бресте
26.02.2019 20:56 — Разное | Виртуальный Брест
Глобальный Лидерский Саммит (ГЛС) – это обучение, организованное как видеотрансляция спикеров мирового класса, с живой музыкой, обсуждением в группах по учебным материалам, чтобы вы смогли применить услышанное в вашей сфере деятельности. Образовательное событие для действующих и будущих руководителей!
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Число участников ГЛС по всем миру в 2018-2019 году достигло 445 тысяч, более чем 1375 городах, в 128 странах на 60 языках. Очередной саммит в Бресте будет 2й раз.
Событие также интересно приездом представителя ГЛС в РБ Юрием Кармановичем, который является действующим миллионером.
ГЛС получил одобрение Бизнес Школы ИПМ, от которой на Минском 2х-дневном ГЛС выступали Дмитрий Дичковкий (профессор школы) и Павел Данейко (ген. директор).
Мероприятие не коммерческое, а стоимость регистрации окупает лишь затраты на питание, учебные материалы, услуги обслуживающей команды.
Сайт мероприятия в Бресте для подробного
Адрес проведения саммита ул. Скрипникова, 45а
Телефон ответственного в Бресте +375297900708
Дополнительные видео приглашения прошлых лет на ГЛС в Минске:
2017 год:
2018 год:
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