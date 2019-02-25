ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глобальный Лидерский саммит проведут в Бресте

26.02.2019 20:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Глобальный Лидерский Саммит (ГЛС) – это обучение, организованное как видеотрансляция спикеров мирового класса, с живой музыкой, обсуждением в группах по учебным материалам, чтобы вы смогли применить услышанное в вашей сфере деятельности. Образовательное событие для действующих и будущих руководителей!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63852.php

Бресте" alt="Глобальный Лидерский саммит проведут в Бресте">

Число участников ГЛС по всем миру в 2018-2019 году достигло 445 тысяч, более чем 1375 городах, в 128 странах на 60 языках. Очередной саммит в Бресте будет 2й раз.

Событие также интересно приездом представителя ГЛС в РБ Юрием Кармановичем, который является действующим миллионером.

ГЛС получил одобрение Бизнес Школы ИПМ, от которой на Минском 2х-дневном ГЛС выступали Дмитрий Дичковкий (профессор школы) и Павел Данейко (ген. директор).

Мероприятие не коммерческое, а стоимость регистрации окупает лишь затраты на питание, учебные материалы, услуги обслуживающей команды.

Сайт мероприятия в Бресте для подробного
ознакомления и регистрации: http://brest.globalsummit.by

Адрес проведения саммита ул. Скрипникова, 45а

Телефон ответственного в Бресте +375297900708

Дополнительные видео приглашения прошлых лет на ГЛС в Минске:

2017 год:

2018 год:

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Глобальный Лидерский Саммит (ГЛС) – это обучение, организованное как видеотрансляция спикеров мирового класса, с живой музыкой, обсуждением в группах по учебным...
 
Новости дня
Новости разные
 
Типа плоскостопия: Лукашенко поручил разобраться с отсрочками от армии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика