

В Солигорске прошел благотворительный бал в поддержку онкобольных детей Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Марк Новицкий

Звуки музыки, красивые бальные платья, легкие танцевальные движения. В Солигорске – снова бал. И к чести нашего города – по традиции, он благотворительный. Балы в поддержку больных детей проходят в столице шахтеров уже несколько лет. Средства, собранные на мероприятиях, передаются родителям остро нуждающихся в помощи детей либо в общественные организации, занимающиеся с категорией больных ребят.

Бал, который состоялся 16 февраля текущего года в танцевальном фойе Дворца культуры г. Солигорска, носит название «Дети за жизнь» и приурочен к международному дню борьбы с онкологией у детей. К сожалению, количество таких детей из года в год увеличивается, актуальность проблемы только возрастает.









Каждый год в мире у 200 тысяч несовершеннолетних диагностируется рак, половина ребят, по медицинской статистике, умирает. Солигорск в мировых масштабах — это и точка на карте, но это и наш родной город, в котором тоже количество больных онкологией ребят увеличивается. Цель благотворительных балов — не только привлечь внимание общества(а значит, и жителей города) к проблеме, но напомнить, что эта дата – не день отчаяния, а праздник победы малышей и взрослых, врачей, родственников больных и всех, кто не безразличен к чужому горю, над страшным недугом – раком.













Организаторами мероприятия стали Солигорское отделение организации «Дети в беде», коллектив Дворца культуры «Строитель» стройтреста №3, студия бального танца «Вита», коллектив Двора культуры г. Солигорска и Солигорская районная организация «Белорусский союз женщин». Мероприятие поддержал Солигорский райисполком.













Одной из важных целей этого мероприятия является помощь. Она многогранна: и помощь самим онкобольным солигорским детям, и семьям, в которых они растут, психологическая помощь родителям больных раком ребят. Потому одной из частей мероприятия была доверительная беседа-форум.



Председатель Солигорского отделения общественного объединения «Дети в беде» Инна Курс, не понаслышке знает про проблемы больных онкологией детей, ей довелось столкнуться с этой болезнью у своей дочери Аленки. Инна Курс рассказала о том, с чем сталкиваются родители, чьи дети прошли лечение, вошли в ремиссию и вернулись в общество. Ей вторили присутствующие на мероприятии родители и те, кто на личном опыте узнал, что такое онкология.



Затем слово взяли представители общественных организаций и объединений, управления образования, спорта и туризма Солигорского райисполкома, здравоохранения. Диалог получился конструктивным. Уже в ходе мероприятия Наталия Навицкая выступила с предложением проводить подобные психологические встречи с родителями в общественной приемной «Белой Руси».















На встрече присутствовали и активно участвовали представители общественных организаций: от организации «Белая Русь» — Лариса Жукова, Алла Василевская, Наталия Навицкая, от общественного объединения «Помощь инвалидам и консультации»- Андрей Шалаев и Вячеслав Плыкота, от управления образования спорта и туризма Солигорского райисполкома -Татьяна Протасеня; от здравоохранения – Петр Шестаков; от отдела торговли – Ядвига Андронова.



Главными же здесь были родители онкобольных детей – члены Солигорского отделения «Дети в беде». Они на собственном опыте узнали, что такое борьба за жизнь. Вероника Супрун, победившая рак, рассказала о том, что чувствуют дети, столкнувшись с онкологией.



















Невозможно было не плакать, слушая откровенные исповеди, но при этом благотворительное мероприятие дарило присутствующим надежду. Было видно, как много у нас в городе добрых и светлых людей, которые неравнодушны к чужому горю, которые не могут пройти мимо беды ближних, готовы помочь и поддержать.

На благотворительном балу было собрано более двух тысяч белорусских рублей. Организаторы благодарят всех, кто внес эту лепту,поддержав солигорских онкобольных детей.

Автор статьи: Ольга Синельникова. Фото — Эдуард КИДЯЕВ.