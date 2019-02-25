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«БелАЗ» возобновил поставки самосвалов в Чили

26.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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«БелАЗ» возобновляет поставки самосвалов в Чили, сообщает БЕЛТА

«Два БелАЗ-75581 грузоподъемностью 90 т отправились на латиноамериканский континент в адрес чилийской компании Minera Tres Valles. Это первая поставка белорусских самосвалов в Чили после длительного перерыва», – отметили в ОАО «БелАЗ».

Предприятие, куда направлены самосвалы, обладает полным циклом производства от добычи руды до изготовления медных катодов. 

«Добывающая часть включает подземную шахту, где уже работает машина МоАЗ-75290 (продукция филиала ОАО «БелАЗ»), предназначенная для транспортирования горной массы и полезных ископаемых в подземных выработках, тоннелях и при других стесненных условиях, и небольшой открытый карьер, где и планируется использование 90-тонных белазовских самосвалов», – отметили на предприятии. 

Одна из машин будет представлена на выставке Exponor, которая пройдет в городе Антофагаста в конце мая.



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Впервые после длительного перерыва две машины грузоподъемностью 90 тонн отправились на латиноамериканский континент.
 
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