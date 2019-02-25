«БелАЗ» возобновил поставки самосвалов в Чили

«БелАЗ» возобновляет поставки самосвалов в Чили, сообщает БЕЛТА .

«Два БелАЗ-75581 грузоподъемностью 90 т отправились на латиноамериканский континент в адрес чилийской компании Minera Tres Valles. Это первая поставка белорусских самосвалов в Чили после длительного перерыва», – отметили в ОАО «БелАЗ».

Предприятие, куда направлены самосвалы, обладает полным циклом производства от добычи руды до изготовления медных катодов.

«Добывающая часть включает подземную шахту, где уже работает машина МоАЗ-75290 (продукция филиала ОАО «БелАЗ»), предназначенная для транспортирования горной массы и полезных ископаемых в подземных выработках, тоннелях и при других стесненных условиях, и небольшой открытый карьер, где и планируется использование 90-тонных белазовских самосвалов», – отметили на предприятии.

Одна из машин будет представлена на выставке Exponor, которая пройдет в городе Антофагаста в конце мая.