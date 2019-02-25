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Учебные заведения МЧС приглашают абитуриентов

26.02.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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Учебные заведения МЧС приглашают абитуриентов

Сейчас перед многими из вас стоит вопрос: куда пойти учиться, какую профессию выбрать, в какой области делать карьеру? Этот жизненный вопрос задаёт себе каждый. Мы готовы вам помочь!

Волковысский районный отдел по чрезвычайным ситуациям приглашает выпускников 11 классов общеобразовательных школ, а также выпускников других учебных заведений поступать в «Университет гражданской защиты МЧС Беларуси» и средние специальные учебные заведения: «Гомельский государственный машиностроительный колледж», «Полоцкий государственный химико-технологический колледж», и «Солигорский государственный горно-химический колледж»,  ребят  окончивших 6 классов общеобразовательной школы в «Специальный лицей при Университете гражданской защиты МЧС Беларуси», а ребят окончивших 7 классов общеобразовательной школы в государственное учреждение образования «Гродненское областное кадетское училище».

Более подробную информацию об условиях поступления можно получить в отделе кадров Волковысского районного отдела по чрезвычайным ситуациям по адресу 129-й Орловской дивизии, 46 или по телефону 6-81-74, а также на сайте «ucp.by».

 
 
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Сейчас перед многими из вас стоит вопрос: куда пойти учиться, какую профессию выбрать, в какой области делать карьеру? Этот жизненный...
 
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