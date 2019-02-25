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В Украине гражданам России запретили быть наблюдателями на предстоящих выборах

26.02.2019 21:09 — Разное | СТВ  
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Новости Украины. Президент Украины подписал закон, запрещающий гражданам России присутствовать в качестве наблюдателей на предстоящих выборах в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Украине гражданам России запретили быть наблюдателями на предстоящих выборах

Документ вступит в силу 27 февраля. Ранее изменения в избирательное законодательство внесла Верховная рада. Их одобрили 232 депутата.

Президентские выборы пройдут в Украине 31 марта. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата.
 
 
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Новости Украины. Президент Украины подписал закон, запрещающий гражданам России присутствовать в качестве наблюдателей на предстоящих выборах в стране, сообщили...
 
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