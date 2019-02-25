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На границе Венесуэлы и Колумбии не утихают столкновения между демонстрантами и солдатами нацгвардии

26.02.2019 21:09 — Разное | СТВ  
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Новости Венесуэлы. Накаляется ситуация на границе Венесуэлы и Колумбии. Уже несколько дней здесь происходят столкновения между демонстрантами и солдатами нацгвардии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На границе Венесуэлы и Колумбии не утихают столкновения между демонстрантами и солдатами нацгвардии

Жертвами стычек стали четыре человека. Среди пострадавших свыше 300 граждан. Активистов, выступающих против режима Николаса Мадуро, военные разгоняют с помощью дубинок и слезоточивого газа.

Толчком для новых протестов стал запрет на ввоз силами оппозиции гуманитарной помощи в страну. Несколько грузовиков были сожжены. Участники движения требуют от властей отменить запрет.

На границе Венесуэлы и Колумбии не утихают столкновения между демонстрантами и солдатами нацгвардии

На границе Венесуэлы и Колумбии не утихают столкновения между демонстрантами и солдатами нацгвардии
 
 
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Новости Венесуэлы. Накаляется ситуация на границе Венесуэлы и Колумбии. Уже несколько дней здесь происходят столкновения между демонстрантами и солдатами...
 
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