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На границе Венесуэлы и Колумбии не утихают столкновения между демонстрантами и солдатами нацгвардии
Новости Венесуэлы. Накаляется ситуация на границе Венесуэлы и Колумбии. Уже несколько дней здесь происходят столкновения между демонстрантами и солдатами нацгвардии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жертвами стычек стали четыре человека. Среди пострадавших свыше 300 граждан. Активистов, выступающих против режима Николаса Мадуро, военные разгоняют с помощью дубинок и слезоточивого газа.
Толчком для новых протестов стал запрет на ввоз силами оппозиции гуманитарной помощи в страну. Несколько грузовиков были сожжены. Участники движения требуют от властей отменить запрет.
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Новости Венесуэлы. Накаляется ситуация на границе Венесуэлы и Колумбии. Уже несколько дней здесь происходят столкновения между демонстрантами и солдатами...
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