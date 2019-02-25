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Более 7 млн рублей задолжали минчане за ЖКУ

26.02.2019 20:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минчане задолжали более 7 миллионов рублей за жилищно-коммунальные услуги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 7 млн рублей задолжали минчане за ЖКУ

С февраля 2018 года эта цифра почти не изменилась. В отношении должников ведется работа по взысканию. Это и удержания из заработной платы, и отключение жилищно-коммунальных услуг.

Более 7 млн рублей задолжали минчане за ЖКУ

Нередко доходит и до судебных разбирательств. В качестве крайней меры должника выселяют, а квартиру продают на публичных торгах. Так, в 2017 году за неуплату услуг ЖКУ выселено три десятка нанимателей.

Более 7 млн рублей задолжали минчане за ЖКУ

Более 7 млн рублей задолжали минчане за ЖКУ

Более 7 млн рублей задолжали минчане за ЖКУ
 
 
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Новости Беларуси. Минчане задолжали более 7 миллионов рублей за жилищно-коммунальные услуги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. С февраля 2018...
 
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