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В Минске волонтеров II Европейских игр учат оказывать первую медицинскую помощь
Новости Беларуси. К оказанию первой помощи готовы. Полторы сотни волонтеров II Европейских игр обучили методам оказания доврачебной помощи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Минская городская организация Белорусского Общества Красного Креста научила ребят, как оценить и облегчить состояние пострадавшего, какую информацию сообщить оператору при вызове скорой помощи, а при необходимости квалифицированно помочь людям с травмами, отравлениями и солнечным ударом.
Оксана Дуденас, главный специалист Минской городской организации Белорусского Общества Красного Креста:
Во время проведения соревнований добровольные помощники будут дежурить на спортивных объектах и в местах массового скопления людей.
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Новости Беларуси. К оказанию первой помощи готовы. Полторы сотни волонтеров II Европейских игр обучили методам оказания доврачебной помощи, сообщили в программе...
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