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В Минске волонтеров II Европейских игр учат оказывать первую медицинскую помощь

26.02.2019 20:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. К оказанию первой помощи готовы. Полторы сотни волонтеров II Европейских игр обучили методам оказания доврачебной помощи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске волонтеров II Европейских игр учат оказывать первую медицинскую помощь

Минская городская организация Белорусского Общества Красного Креста научила ребят, как оценить и облегчить состояние пострадавшего, какую информацию сообщить оператору при вызове скорой помощи, а при необходимости квалифицированно помочь людям с травмами, отравлениями и солнечным ударом.

В Минске волонтеров II Европейских игр учат оказывать первую медицинскую помощь

В Минске волонтеров II Европейских игр учат оказывать первую медицинскую помощь

Оксана Дуденас, главный специалист Минской городской организации Белорусского Общества Красного Креста:
Мы не просто даем теоретические знания, мы их учим действовать в экстремальной ситуации. Соответственно, мы отрабатываем алгоритм, изучаем такие темы, как первая помощь при кровотечении, ранах, ожогах, обморожениях, рассматриваем тему транспортировки пострадавшего. По сути, это азы первой помощи.

В Минске волонтеров II Европейских игр учат оказывать первую медицинскую помощь

Во время проведения соревнований добровольные помощники будут дежурить на спортивных объектах и в местах массового скопления людей.

В Минске волонтеров II Европейских игр учат оказывать первую медицинскую помощь

В Минске волонтеров II Европейских игр учат оказывать первую медицинскую помощь

В Минске волонтеров II Европейских игр учат оказывать первую медицинскую помощь
 
 
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Новости Беларуси. К оказанию первой помощи готовы. Полторы сотни волонтеров II Европейских игр обучили методам оказания доврачебной помощи, сообщили в программе...
 
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