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В Минске задержали двоих жителей Брестской области, которые продавали психотропы в интернете

26.02.2019 20:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сразу два случая задержания наркоторговцев в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. И оба при содействии Госавтоинспекции.

В Минске задержали двоих жителей Брестской области, которые продавали психотропы в интернете

Разбирательство в отношении 20-летнего минчанина, нарушившего правила дорожного движения, окончилось возбуждением уголовного дела и задержанием его девушки. Молодые люди занимались распространением наркотиков на территории Минской области. 

В Минске задержали двоих жителей Брестской области, которые продавали психотропы в интернете

Во втором случае в Минске задержали двоих жителей Брестской области, которые продавали психотропы в интернете. Один из них незадолго до этого попал в поле зрения ГАИ. Он стал виновником ДТП, находясь под действием наркотика.

В Минске задержали двоих жителей Брестской области, которые продавали психотропы в интернете

Позже задержали его напарника. Выяснилось, что молодые люди организовывали тайники на территории Московского района. В итоге изъято более 600 граммов опасных психотропов стоимостью примерной 85 тысяч рублей.

В Минске задержали двоих жителей Брестской области, которые продавали психотропы в интернете

В Минске задержали двоих жителей Брестской области, которые продавали психотропы в интернете

В Минске задержали двоих жителей Брестской области, которые продавали психотропы в интернете

 
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сразу два случая задержания наркоторговцев в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. И оба при содействии...
 
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