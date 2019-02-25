Три человека погибли на пожарах в Минской области за сутки

Новости Беларуси. Пять пожаров произошли в Минской области за сутки. Три человека погибли, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в агрогородке Гатово хозяйка квартиры проснулась от запаха гари, в помещении на тот момент было сильное задымление. Женщина попыталась спасти мужа. Однако бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть.









Также пожар в многоэтажке в Клецке унес жизнь хозяйки. Эвакуация жителей соседних квартир не понадобилась. В деревне Паничи Слуцкого района возгорание произошло в деревянном доме. Погиб мужчина. Причины пожаров выясняются.







