|
Три человека погибли на пожарах в Минской области за сутки
Новости Беларуси. Пять пожаров произошли в Минской области за сутки. Три человека погибли, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Так, в агрогородке Гатово хозяйка квартиры проснулась от запаха гари, в помещении на тот момент было сильное задымление. Женщина попыталась спасти мужа. Однако бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть.
Также пожар в многоэтажке в Клецке унес жизнь хозяйки. Эвакуация жителей соседних квартир не понадобилась. В деревне Паничи Слуцкого района возгорание произошло в деревянном доме. Погиб мужчина. Причины пожаров выясняются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Пять пожаров произошли в Минской области за сутки. Три человека погибли, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, в агрогородке Гатово хозяйка...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)