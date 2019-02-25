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333 машины на тысячу жителей. Беларусь является лидером по автомобилизации среди стран СНГ

26.02.2019 20:24 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь по итогам минувшего года является лидером среди стран СНГ по автомобилизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

333 машины на тысячу жителей. Беларусь является лидером по автомобилизации среди стран СНГ

На тысячу жителей у нас приходится 333 автомобиля. В идущей следом России этот показатель равен 324 авто на тысячу населения.

Больше новостей экономики за 26 февраля читайте здесь. 

333 машины на тысячу жителей. Беларусь является лидером по автомобилизации среди стран СНГ
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь по итогам минувшего года является лидером среди стран СНГ по автомобилизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На тысячу...
 
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