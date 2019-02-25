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333 машины на тысячу жителей. Беларусь является лидером по автомобилизации среди стран СНГ
Новости Беларуси. Беларусь по итогам минувшего года является лидером среди стран СНГ по автомобилизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На тысячу жителей у нас приходится 333 автомобиля. В идущей следом России этот показатель равен 324 авто на тысячу населения.
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Новости Беларуси. Беларусь по итогам минувшего года является лидером среди стран СНГ по автомобилизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На тысячу...
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