333 машины на тысячу жителей. Беларусь является лидером по автомобилизации среди стран СНГ

Новости Беларуси. Беларусь по итогам минувшего года является лидером среди стран СНГ по автомобилизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





На тысячу жителей у нас приходится 333 автомобиля. В идущей следом России этот показатель равен 324 авто на тысячу населения.

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