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После перерыва БелАЗ снова начал поставки техники в Чили

26.02.2019 20:23 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. После некоторого перерыва БелАЗ возвращается в Чили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После перерыва БелАЗ снова начал поставки техники в Чили

В адрес местной компании отправлены два 90-тонника. Они будут работать на предприятии с полным циклом производства, от добычи материала до обогащения фабрики.

После перерыва БелАЗ снова начал поставки техники в Чили

Но прежде чем отправится в карьер – один из самосвалов примет участие в крупнейшей региональной выставке, которая раз в два года собирает более тысячи компаний из 30 стран мира и является главной площадкой Южной Америки для презентации передовых разработок и достижений горнодобывающей промышленности.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. После некоторого перерыва БелАЗ возвращается в Чили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В адрес местной компании отправлены два...
 
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