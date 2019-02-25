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«Двое побежали спасать и провалились, четвёртый позвонил в РОВД». Что известно о трагедии в Берёзовском районе
Новости Беларуси. Трагедия в Березовском районе. Во время подледной рыбалки погибли сразу три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще одного удалось спасти.
Жители районного центра для зимнего лова выбрали не самое подходящее место и время. Детали этой жуткой истории в материале корреспондента Петра Бутрима.
Петр Бутрим, СТВ:
Трое жителей Березы поехали на рыбалку с самого утра. Возможно, хотели поймать последнюю перед весенним запретом щуку. На озере компания провела весь день.
Рядом сидел еще один любитель зимней рыбалки. Домой мужчины начали собираться ближе к вечеру. Однако обратный путь к берегу оказался не таким надежным.
Александр Муратов, председатель Березовского ОСВОД:
Таким образом, в ловушку хрупкого льда угодили все четверо. И все без жилетов или другого снаряжения. К озеру мгновенно приехали три группы спасателей. Но вытянуть живым из воды удалось только одного рыбака. В отличие от остальных, он провалился под лед на небольшой глубине.
Артем Говорко, инспектор Березовского РОЧС:
На этом месте водолазы работают с прошлого вечера, обследуя каждый метр дна, но пока нашли только вещи погибших.
Поиски тел еще двоих утонувших рыбаков продолжаются до сих пор. Работу водолазов осложняют заросли на берегу, сильный ветер и течение.
Дмитрий Гонтарь, водолаз-спасатель Березовского ОСВОД:
А вот 50-летний мужчина, которому чудом удалось спастись, находится под наблюдением врачей. В ледяной воде он провел около 30 минут. Еще какое-то время – на поверхности льда. Тем не менее, сейчас его жизни ничего не угрожает.
Михаил Мут, врач-терапевт Березовской ЦРБ:
Казалось бы, такой печальный случай уж точно послужит уроком для остальных любителей зимней рыбалки в весеннюю погоду. Но нет. Сегодня на этом же озере спасатели предупредили 17 человек.
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«Двое побежали спасать и провалились, четвёртый позвонил в РОВД». Что известно о трагедии в Берёзовском районе
Новости Беларуси. Трагедия в Березовском районе. Во время подледной рыбалки погибли сразу три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще одного...
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