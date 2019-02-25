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«Двое побежали спасать и провалились, четвёртый позвонил в РОВД». Что известно о трагедии в Берёзовском районе

26.02.2019 20:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Трагедия в Березовском районе. Во время подледной рыбалки погибли сразу три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще одного удалось спасти.

Жители районного центра для зимнего лова выбрали не самое подходящее место и время. Детали этой жуткой истории в материале корреспондента Петра Бутрима.

«Двое побежали спасать и провалились, четвёртый позвонил в РОВД». Что известно о трагедии в Берёзовском районе

Петр Бутрим, СТВ:
Озеро Черное у местных рыбаков популярно круглый год. Иногда здесь одновременно рыбачат до тысячи человек. На лед выходят даже в такие теплые дни, когда корка тает прямо на глазах. Там, где еще вчера можно было хоть как-то пройти по льду, сегодня – сплошная вода.

«Двое побежали спасать и провалились, четвёртый позвонил в РОВД». Что известно о трагедии в Берёзовском районе

Трое жителей Березы поехали на рыбалку с самого утра. Возможно, хотели поймать последнюю перед весенним запретом щуку. На озере компания провела весь день.

«Двое побежали спасать и провалились, четвёртый позвонил в РОВД». Что известно о трагедии в Берёзовском районе
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Рядом сидел еще один любитель зимней рыбалки. Домой мужчины начали собираться ближе к вечеру. Однако обратный путь к берегу оказался не таким надежным. 

«Двое побежали спасать и провалились, четвёртый позвонил в РОВД». Что известно о трагедии в Берёзовском районе

Александр Муратов, председатель Березовского ОСВОД:
Один из них проваливается под лед. Так они находились друг от друга на удалении, двое товарищей побежали спасать его. Также провалились. Последний четвертый позвонил в РОВД, сообщил, что провалились люди под лед и терпят бедствие. После попытался сам оказать им помощь и также провалился под лед.

«Двое побежали спасать и провалились, четвёртый позвонил в РОВД». Что известно о трагедии в Берёзовском районе

Таким образом, в ловушку хрупкого льда угодили все четверо. И все без жилетов или другого снаряжения. К озеру мгновенно приехали три группы спасателей. Но вытянуть живым из воды удалось только одного рыбака. В отличие от остальных, он провалился под лед на небольшой глубине.

«Двое побежали спасать и провалились, четвёртый позвонил в РОВД». Что известно о трагедии в Берёзовском районе

«Двое побежали спасать и провалились, четвёртый позвонил в РОВД». Что известно о трагедии в Берёзовском районе

«Двое побежали спасать и провалились, четвёртый позвонил в РОВД». Что известно о трагедии в Берёзовском районе

Артем Говорко, инспектор Березовского РОЧС:
С помощью спасательной доски он был доставлен на берег. Проводились поисково-спасательные работы. Был обнаружен еще один из рыбаков под водой. Также доставлен в бессознательном состоянии на берег. Однако реанимационные мероприятия не дали результата, и мужчина погиб.

«Двое побежали спасать и провалились, четвёртый позвонил в РОВД». Что известно о трагедии в Берёзовском районе

На этом месте водолазы работают с прошлого вечера, обследуя каждый метр дна, но пока нашли только вещи погибших.

«Двое побежали спасать и провалились, четвёртый позвонил в РОВД». Что известно о трагедии в Берёзовском районе

Поиски тел еще двоих утонувших рыбаков продолжаются до сих пор. Работу водолазов осложняют заросли на берегу, сильный ветер и течение.

«Двое побежали спасать и провалились, четвёртый позвонил в РОВД». Что известно о трагедии в Берёзовском районе

Дмитрий Гонтарь, водолаз-спасатель Березовского ОСВОД:
Задача наша – выдвинуться там, где лед этот заканчивается, метров 200 вглубь. Непонятно только, сколько градусов влево или вправо.

«Двое побежали спасать и провалились, четвёртый позвонил в РОВД». Что известно о трагедии в Берёзовском районе

А вот 50-летний мужчина, которому чудом удалось спастись, находится под наблюдением врачей. В ледяной воде он провел около 30 минут. Еще какое-то время – на поверхности льда. Тем не менее, сейчас его жизни ничего не угрожает.

«Двое побежали спасать и провалились, четвёртый позвонил в РОВД». Что известно о трагедии в Берёзовском районе

Михаил Мут, врач-терапевт Березовской ЦРБ:
Вчера вечером поступил пациент в состоянии общего переохлаждения в отделение реанимации. В результате проведенного лечения состояние стабилизировалось. И сегодня утром он переведен в отделение терапии.

«Двое побежали спасать и провалились, четвёртый позвонил в РОВД». Что известно о трагедии в Берёзовском районе

Казалось бы, такой печальный случай уж точно послужит уроком для остальных любителей зимней рыбалки в весеннюю погоду. Но нет. Сегодня на этом же озере спасатели предупредили 17 человек.
 
 
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Новости Беларуси. Трагедия в Березовском районе. Во время подледной рыбалки погибли сразу три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще одного...
 
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