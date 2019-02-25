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На строительстве Нежинского горно-обогатительного комбината начался этап возведения наземных зданий

26.02.2019 20:21 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На строительстве Нежинского горно-обогатительного комбината начался этап активного возведения наземных зданий и сооружений. До сих пор большая часть работ проводилась под землей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На строительстве Нежинского горно-обогатительного комбината начался этап возведения наземных зданий

Сейчас строится 11 объектов, как временных, так и тех, которые будут эксплуатироваться после запуска комбината в работу. Также подготовлена территория к застройке водозаборных сооружений и насосных станций. Предприятие будет потреблять более шести тысяч кубометров воды в сутки.

На строительстве Нежинского горно-обогатительного комбината начался этап возведения наземных зданий

Три скважины уже построены, еще три появятся в ближайшее время. В компании сообщили, что активные строительные работы будут вестись весь весенне-летний период.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. На строительстве Нежинского горно-обогатительного комбината начался этап активного возведения наземных зданий и сооружений. До сих пор большая...
 
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