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Новости экономики за 26.02.2019
Новости Беларуси. Какие районы Беларуси вносят наибольший вклад в государственный бюджет, и сколько автомобилей в нашей стране приходится на тысячу жителей? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
НАЛОГОВЫЙ РЕЙТИНГ РАЙОНОВ
Мозырский, Солигорский и Бобруйский районы составили тройку лидеров по наполнению государственного бюджета.
Интересно, что если успех первых двух определили расположенные на их территории гиганты отечественной промышленности, соответственно Мозырский НПЗ и «Беларуськалий», то в Бобруйске ярко выраженного лидера нет. Там хорошо работают несколько важных для экономики предприятий.
Единственным районом страны, показавшим отрицательный результат, стал Жлобинский. Минус составил чуть больше миллиона рублей.
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Новости Беларуси. Какие районы Беларуси вносят наибольший вклад в государственный бюджет, и сколько автомобилей в нашей стране приходится на тысячу...
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