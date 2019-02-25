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Новости экономики за 26.02.2019

26.02.2019 20:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Какие районы Беларуси вносят наибольший вклад в государственный бюджет, и сколько автомобилей в нашей стране приходится на тысячу жителей? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 26.02.2019

На строительстве Нежинского горно-обогатительного комбината начался этап возведения наземных зданий

После длительного перерыва БелАЗ снова начал поставки техники в Чили

НАЛОГОВЫЙ РЕЙТИНГ РАЙОНОВ

Мозырский, Солигорский и Бобруйский районы составили тройку лидеров по наполнению государственного бюджета.

Новости экономики за 26.02.2019

Интересно, что если успех первых двух определили расположенные на их территории гиганты отечественной промышленности, соответственно Мозырский НПЗ и «Беларуськалий», то в Бобруйске ярко выраженного лидера нет. Там хорошо работают несколько важных для экономики предприятий.

Новости экономики за 26.02.2019

Единственным районом страны, показавшим отрицательный результат, стал Жлобинский. Минус составил чуть больше миллиона рублей.

Новости экономики за 26.02.2019

333 машины на тысячу жителей. Беларусь является лидером по автомобилизации среди стран СНГ
 
 
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Новости Беларуси. Какие районы Беларуси вносят наибольший вклад в государственный бюджет, и сколько автомобилей в нашей стране приходится на тысячу...
 
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