|
Александр Лукашенко посещает матч между минским «Динамо» и сборной клубов экстралиги
Новости Беларуси. О главном спортивном событии этого дня. Им обещает стать первый матч своеобразного белорусского дерби «Динамо-Минск» – сборная клубов экстралиги чемпионата страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На льду «Минск-Арены» состоится поединок между «зубрами» и командой, сформированной на основе минской «Юности».
За баталиями следит корреспондент Евгений Поболовец.
Евгений Поболовец, СТВ:
Роман Стронгин, начальник управления маркетинга и связей с общественностью ХК «Динамо-Минск»:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. О главном спортивном событии этого дня. Им обещает стать первый матч своеобразного белорусского дерби «Динамо-Минск» – сборная клубов...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)