У ЕС и Великобритании осталось 23 дня, чтобы согласовать сделку по Brexit - СМИ

Брюссель и Лондон должны окончательно согласовать сделку по Brexit в течение 23 дней, в противном случае премьер-министру Великобритании Терезе Мэй придется отложить выход страны из ЕС, сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники в ЕС.

Источники отмечают, что "абсолютным финальным сроком" для согласования Brexit станет 21-22 марта, когда Европейский совет, в том числе Т.Мэй, соберется на запланированный весенний саммит.

Во вторник Т.Мэй пообещала, что если британский парламент не примет сделку с Брюсселем по Brexit, то она проведет голосование, в ходе которого депутаты смогут высказаться, хотят ли они покинуть ЕС без сделки, и хотят ли они продлить сроки Brexit.

Чтобы Brexit прошел со сделкой, сначала ее должны одобрить обе палаты британского парламента. Следующее голосование в палате общин должно состояться до 12 марта, заявляла Т.Мэй. Затем сделка отправляется на согласование в Европарламент, где она должна получить одобрение простого большинства. Завершающим этапом должно стать голосование Европейского совета, в ходе которого сделку должны поддержать как минимум 20 из 27 остающихся стран, представляющих минимум 65% населения ЕС.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта.