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Георгия Данелия вывели из искусственной комы - супруга

26.02.2019 20:14 — Разное | Интерфакс  
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Состояние здоровья режиссера Георгия Данелия улучшилось, сообщила "Интерфаксу" во вторник его супруга Галина.

"Георгия Николаевича вывели из комы, его состояние улучшилось", - сказала она.

В минувшее воскресенье сообщалось, что Г.Данелия находится в реанимации с воспалением легких, врачи ввели его в искусственную кому.

Режиссёр, сценарист Г.Данелия родился в 1930 году в Тифлисе, через год семья переехала в Москву. Окончил Московский архитектурный институт, а затем Высшие режиссёрские курсы (мастерская Михаила Калатозова). С 1959 года работал на "Мосфильме".

Большую популярность ему принесли фильмы "Я шагаю по Москве", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-Дза-Дза!" и другие.

Г.Данелия награждён Орденами "За заслуги перед Отечеством" II и III степени, "Знаком почета", был отмечен наградами, упоминаниями кинофестивалей в Каннах, Карловых Варах, Венеции, Сан-Себастьяне, сочинском "Кинотавре" и других. Является лауреатом премий "Золотой Орел", "Ника".

 
 
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Состояние здоровья режиссера Георгия Данелия улучшилось, сообщила "Интерфаксу" во вторник его супруга Галина. "Георгия Николаевича вывели из комы, его состояние...
 
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