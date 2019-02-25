Тимошенко объявила о запуске процедуры импичмента президента

Лидер партии "Батькивщина", кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко заявила о намерении начать процедуру импичмента президента Петра Порошенко в связи с обнародованным журналистским расследованием о причастности некоторых должностных лиц страны к незаконным махинациям при проведении закупок для армии.

"Мы объявляем, что вместе с другими фракциями, которые поддержат, мы начинаем процедуру импичмента президента", - сказала Ю.Тимошенко с трибуны парламента на пленарном заседании во вторник.

Политик раскритиковала действия чиновников из окружения действующего главы государства, о которых шла речь в журналистском расследовании программы Bihus.Info. Ю.Тимошенко подчеркнула, что такие действия подпадают под ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Как сообщалось, ранее Ю.Тимошенко заявляла о намерениях внести в парламент после выборов проект закона об импичменте президента.

Действующая редакция Конституции предусматривает, что президент может быть снят с должности в порядке импичмента, но соответствующий закон с 1996 года так и не был принят.

В парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" расценили инициативу Ю.Тимошенко как предвыборную технологию.

"Мы понимаем, что это часть избирательной кампании, и общество должно это воспринимать спокойно", - сказал заместитель главы фракции "БПП" Сергей Березенко журналистам в кулуарах парламента.

По словам представителя "БПП", Ю.Тимошенко намеревалась начать процедуру импичмента предыдущим президентам Украины - Леониду Кучме, Виктору Ющенко, Виктору Януковичу.

"Если вы проследите политическую историю Юлии Владимировны, увидите, что с момента ее прихода на политическую арену не было еще ни одного президента Украины, против которого она не начинала бы процедуру импичмента", - напомнил он.

"Инициатива создать следственную комиссию с вопросом импичмента действующего президента - это неотъемлемая избирательная технология штаба Юлии Владимировны. Потому мы воспринимаем это спокойно", - добавил народный депутат.