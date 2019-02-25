Беларусь вошла в рейтинг стран, экспортирующих курятину









УНН . В рейтинг американцев вошли в частности три постсоветские страны - Украина, Россия и Беларусь, сообщает





Пальма первенства по экспорту курятины принадлежит Украине. Согласно государственной статистике, в прошлом году отечественные птичники поставили за границу 328 тыс. тонн продукта.





Следом за Украиной, с заметным отрывом, идет Россия. В 2018 году россияне поставили на внешний рынок 222 тыс. тонн курятины.





Замыкает тройку лидеров Беларусь с показателем в 164,9 тыс. тонн.









В целом американский рейтинг включают 10 стран. Мировым лидером по объёмам экспорта курятины является Бразилия. В 2018 году страна поставила за границу 4,1 млн тонн продукта.



