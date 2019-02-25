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Кому предоставят налоговый вычет и как его получить?

26.02.2019 20:27 — Разное | Партизан  
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С 1 января 2019 года плательщик подоходного налога имеет право уменьшить свой налогооблагаемый доход на сумму налоговых вычетов. Они могут быть стандартные, социальные и имущественные. Вот как это работает.

Стандартный налоговый вычет

КОМУ и КАК? Предоставляется на основании: документов, подтверждающих наличие ребенка в возрасте до 18 лет; справки, подтверждающей, что ребенок старше 18 лет получает образование в дневной форме; копии удостоверения инвалида, а также документов, подтверждающих близкое родство.

Такие вычеты составят:

  • 110 рублей* в месяц при получении налогооблагаемого дохода, не превышающего 665 рублей в месяц;
  • 32 рубля в месяц на ребенка до восемнадцати лет и (или) каждого иждивенца;
  • 61 рубль в месяц вдове (вдовцу), одинокому родителю, приемному родителю, опекуну или попечителю на каждого ребенка до восемнадцати лет и (или) каждого иждивенца;
  • 61 рубль в месяц родителям, имеющим двух и более детей в возрасте до восемнадцати лет или детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет, на каждого ребенка;
  • 155 рублей в месяц инвалидам I и II групп, инвалидам с детства, «афганцам», отдельным категориям «чернобыльцев», Героям Советского Союза и Социалистического Труда, Героям Беларуси, полным кавалерам орденов Славы, Трудовой Славы, Отечества.
Социальный налоговый вычет

КОМУ и КАК? Предоставляются работнику в тех случаях, когда он несет расходы, связанные с обучением, добровольным страхованием жизни и дополнительной пенсии, добровольным страхованием медицинских расходов. Для получения указанного вычета налоговому агенту необходимо представить справку из учебного заведения и копию документов, подтверждающих стоимость обучения, копию договора страхования.


Имущественный налоговый вычет

КОМУ и КАК? Право на него имеет плательщик, осуществляющий строительство, в том числе путем приобретения жилищных облигаций, либо приобретение жилья, в том числе в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга), на территории Республики Беларусь, а также возмездное отчуждение недвижимого имущества.

Имущественный вычет предоставляется плательщику и членам его семьи, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании копий документов, подтверждающих расходы на строительство либо покупку жилья; либо документов, подтверждающих расходы на приобретение отчуждаемого имущества.

* С этой суммы подоходный налог, соответственно, не взимается


 
 
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С 1 января 2019 года плательщик подоходного налога имеет право уменьшить свой налогооблагаемый доход на сумму налоговых вычетов. Они могут быть стандартные,...
 
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