Кому предоставят налоговый вычет и как его получить?

Стандартный налоговый вычет





КОМУ и КАК? Предоставляется на основании: документов, подтверждающих наличие ребенка в возрасте до 18 лет; справки, подтверждающей, что ребенок старше 18 лет получает образование в дневной форме; копии удостоверения инвалида, а также документов, подтверждающих близкое родство.





Такие вычеты составят:





110 рублей* в месяц при получении налогооблагаемого дохода, не превышающего 665 рублей в месяц;

32 рубля в месяц на ребенка до восемнадцати лет и (или) каждого иждивенца;

61 рубль в месяц вдове (вдовцу), одинокому родителю, приемному родителю, опекуну или попечителю на каждого ребенка до восемнадцати лет и (или) каждого иждивенца;

61 рубль в месяц родителям, имеющим двух и более детей в возрасте до восемнадцати лет или детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет, на каждого ребенка;

155 рублей в месяц инвалидам I и II групп, инвалидам с детства, «афганцам», отдельным категориям «чернобыльцев», Героям Советского Союза и Социалистического Труда, Героям Беларуси, полным кавалерам орденов Славы, Трудовой Славы, Отечества.

Социальный налоговый вычет





КОМУ и КАК? Предоставляются работнику в тех случаях, когда он несет расходы, связанные с обучением, добровольным страхованием жизни и дополнительной пенсии, добровольным страхованием медицинских расходов. Для получения указанного вычета налоговому агенту необходимо представить справку из учебного заведения и копию документов, подтверждающих стоимость обучения, копию договора страхования.









Имущественный налоговый вычет





КОМУ и КАК? Право на него имеет плательщик, осуществляющий строительство, в том числе путем приобретения жилищных облигаций, либо приобретение жилья, в том числе в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга), на территории Республики Беларусь, а также возмездное отчуждение недвижимого имущества.





Имущественный вычет предоставляется плательщику и членам его семьи, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании копий документов, подтверждающих расходы на строительство либо покупку жилья; либо документов, подтверждающих расходы на приобретение отчуждаемого имущества.