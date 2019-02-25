После новых выборов средняя зарплата может вернуться к $ 400

"Белсат" . В результате в январе 2019 года белорусы зарабатывали в среднем даже меньше, чем в декабре 2017-го – тогда средняя зарплата в Беларуси составила Br 995,3, передает





По данным официальной статистики, декабрьские зарплаты за последние десять лет обрушивались в январе девять раз. Не снижались они только в 2012 году, когда зарплаты выросли на 29 копеек с учетом деноминации 2016 года.









Не лучше ситуация и с обещанными 500 долларами. В долларовом эквиваленте средняя зарплата в январе по среднему курсу за прошедший месяц составила $ 455 против соответствующего заработка в декабре $ 523. То есть белорусы, только-только достигнув обещанного еще в далеком 2004 году среднего заработка $ 500, опять сделали шаг назад.













По данным Белстата и Национального банка, годовые среднемесячные зарплаты белорусов с 2004 года только дважды превышали отметку в $ 500 – в 2013-м и 2014 годах. В остальные годы этот показатель оставался несбывшейся мечтой – как для властей, так и белорусов. Власти настолько устали обещать 500-долларовые зарплаты, что уже говорят хотя и о близких, но меньших зарплатах размером Br 1000. Но и здесь, как видим по заработной плате в январе, они успеха пока не достигли.









И если обычным белорусам уже несколько лет только обещают повысить средние зарплаты до $ 500, то в отношении хоккеистов, на которых выделили миллионы из государственного бюджета, это уже звучит как угроза.





Белорусский экономист Лев Марголин в комментарии Belsat.eu объяснил ежегодный рост зарплат в Беларуси в декабре желанием подтянуть показатель среднегодового заработка, чтобы «на конец года был какой-то рост средней зарплаты». Делается это за счет «всяких премий, 13-ых и 14-ых зарплат». А в январе средняя зарплата, не имея этих бонусов, падает, отметил собеседник.









Относительно длительных попыток властей достичь цели Br 1000 эксперт подчеркнул, что «тысяча рублей три года назад и сегодня – это не одно и то же тысяча». В общем, по его мнению, белорусская экономика не в состоянии выдержать таких зарплат. «Если мы спросим тех, кто живет не в Минске , а в провинции, даже в областных центрах, я уже не говорю о районных, то там даже о 800 и 600 рублях остается только мечтать. Ведь там обычно уже 500 рублей считается нормальным заработком», – заявил Лев Марголин.









Работник цеха. Фото — Ирина Ареховская/белсат





Достичь зарплат $ 1000, полагает экономист, можно только двумя способами. В первом случае можно запустить печатный станок и напечатать пустые деньги. «Но чем это заканчивается, мы знаем, наверное, лучше всех в мире. У нас сразу понижается курс белорусского рубля», – отметил он.





Второй способ собеседник видит в сокращении численности работников за счет внедрения нового оборудования, «но на это все нужны деньги, а денег нет, инвестиции в страну не идут». «Поэтому эта мечта о 1000 рублях делается такой сказкой», – говорит эксперт.





В случае же, когда накануне предстоящих выборов зарплаты белорусов станут накачивать пустыми деньгами, Лев Марголин считает, что следует ожидать роста курса доллара. В результате чего через несколько месяцев в долларовом измерении зарплаты снова вернутся к той самой величине – $ 400.







