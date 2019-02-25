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Центр юных полиглотов может появиться в Слуцке

26.02.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Новые объединения планируется создать на базе учреждений дополнительного и дошкольного образования. Об этом 26 февраля на итоговой коллегии ведомства сообщила начальник главного управления по образованию Миноблисполкома Татьяна Апранич.

— Спектр дополнительных образовательных услуг будет расширяться, — отметила Татьяна Апранич. — В частности, будут открыты объединения по «Lego-конструированию», мини-лаборатории информационных технологий, мастерские технического и творческого развития, школы будущих чемпионов, студии креативного развития, центры юных полиглотов, которые должны стать альтернативой действующей системе частных образовательных услуг.

Открыть новые объединения планируется до 1 мая.

По словам начальника главного управления по образованию, дети дошкольного возраста готовы получать новые знания. Педагоги совместно с родителями способны повысить уровень их подготовки, минимизировать эмоциональные и поведенческие риски.

— Приоритетным направлением 2019 года станет создание в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи современных технопарков, лабораторий дополненной реальности, — добавила Татьяна Апранич. — Прорабатывается вопрос их открытия в Клецком, Узденском, Червенском, Дзержинском и Слуцком районах, а также городе Жодино.

Общее количество вариативных форм дошкольного образования должно быть увеличено до 1 сентября.

МЛЫН.BY

 
 
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Новые объединения планируется создать на базе учреждений дополнительного и дошкольного образования. Об этом 26 февраля на итоговой коллегии ведомства сообщила...
 
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