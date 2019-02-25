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В Минском зоопарке появились две амурские тигрицы

26.02.2019 21:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минском зоопарке начинается весна. А соответственно оживает и животный мир. Недавно здесь появились две амурские тигрицы, и не только, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минском зоопарке появились две амурские тигрицы

Тигрицы приехали в столицу из Пензы. Пока познакомиться с ними практически невозможно. Животные осваиваются и выходят из жилищ только поздним вечером. Весна принесла зоопарку много прибавлений.

В Минском зоопарке появились две амурские тигрицы

Так, буквально три дня назад на свет появилось два маленьких дикобраза. Пополнилось семейство кроликов, перепелов и козлят. Весну ждет и медведь Тристан, он активно питается и ждет переезда в новый вальер.

В Минском зоопарке появились две амурские тигрицы

В Минском зоопарке появились две амурские тигрицы

Алевтина Тимашкова-Красовская, ведущий зоотехник Минского зоопарка:
У нас будет Масленица 9 марта. Приходите. Будет интересно у нас: будут катания, концерт, конкурсы.

В Минском зоопарке появились две амурские тигрицы

В Минском зоопарке появились две амурские тигрицы
 
Теги: знакомства
 
 
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Новости Беларуси. В Минском зоопарке начинается весна. А соответственно оживает и животный мир. Недавно здесь появились две амурские тигрицы, и не только, сообщили...
 
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