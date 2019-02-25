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На Полесье нашли волчицу мать-одиночку. Это уникальный случай

26.02.2019 21:02 — Разное | KYKY  
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Учёный Валерий Домбровский, сотрудник Научно-практического центра Академии наук по биоресурсам, присоединился к эксперименту по наблюдению за волками. По информации «Багны» рассказываем, как протекал исследовательский процесс, и какой неожиданностью он закончился.

Техническая сторона эксперимента выглядела так: осенью 2016 года на шесть волков и десять енотовидных собак одели GPS-передатчики. Спустя год они должны были отпасть сами. С их помощью ученые хотели выяснить, какую дозу облучения получают дикие животные (исследование проходило на территории Полесского государственного радиоэкологического заповедника, в зоне отчуждения). Кроме того, таким образом они изучали жизнь волчьей стаи. Весной появились первые результаты.

Волки ушли по разным направлениям и распределились по стаям. Но потомство появилось только в одной из них: у совсем молодой и волчицы чуть постарше. Ученых заинтересовала первая. Поначалу молодая волчица была малоактивна и практически не покидала потомство. Но вскоре она начала пробегать по 26 километров в день. А потом и вовсе стала оставлять щенят одних на целые сутки. 

Благодаря фотоловушкам учёным стало известно, что волчица была одиночкой: волка не было рядом со времени рождения щенят – что совсем не свойственно этим животным. Из-за чего ей и приходилось охотиться без чьей-либо помощи и проделывать огромные отрезки пути. Она могла пробежать 62 километра в день. 

Волчица-одиночка располагала свои логова с каждым разом все дальше от других стай – видимо, ощущала от них угрозу. Так, она переносила волчат семь раз и нигде надолго не задерживалась, максимум – на 17 дней. Волчица останавливалась на лугах, заброшенных садах и фермах. Данные об этом были получены с помощью спутникового слежения. Когда логовищный период закончился, все волчата погибли. Волчица-мать находилась в движении, ушла на украинскую территорию и провела там неделю. Но фотоловушки волчат не зафиксировали: их не стало либо в логове, либо в пути.

Ученые сделали вывод о неудачном размножении одинокой волчицы. Но их поразил как раз сам факт «матери-одиночки»: они не думали, что в природе волков вообще может быть подобное явление. Возможно, это исследование поможет разрушить миф о том, что волки создают союзы длиной в жизнь. Но есть одно но: «Возможно, самец внезапно погиб», – говорит ученый Валерий Домбровский и продолжает: «А может, люди просто не всё знают об этих животных, что у тех тоже бывают матери-одиночки даже в естественных условиях, без вмешательства людей». 

Фото обложки носит иллюстративный характер

 
 
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Учёный Валерий Домбровский, сотрудник Научно-практического центра Академии наук по биоресурсам, присоединился к эксперименту по наблюдению за волками. По...
 
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