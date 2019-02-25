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При строительстве жилья в Бресте нашли захоронение времен войны
26.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
На полутораметровой глубине и под семью десятилетиями забвения. В центре
Первые останки обнаружил в январе экскаваторщик. С того момента из котлованов подняли сотни погибших от рук нацистов взрослых и детей. В период оккупации на этом месте размещалось Брестское гетто. По разным данным, там находились до 28 тысяч евреев. Все еврейское население города было уничтожено за месяц. Только за одну ночь с 15 на 16 октября 1942 года расстреляли больше 16 тысяч человек.
Власти обещали перезахоронить найденные останки.
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За два месяца из котлованов подняли останки сотен взрослых и детей, погибших от рук нацистов.
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