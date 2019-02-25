При строительстве жилья в Бресте нашли захоронение времен войны

На полутораметровой глубине и под семью десятилетиями забвения. В центре белорусского Бреста во время строительства элитного квартала, почти на поверхности нашли массовое захоронение времен Второй мировой войны, сообщает телеканал «МИР 24».

Первые останки обнаружил в январе экскаваторщик. С того момента из котлованов подняли сотни погибших от рук нацистов взрослых и детей. В период оккупации на этом месте размещалось Брестское гетто. По разным данным, там находились до 28 тысяч евреев. Все еврейское население города было уничтожено за месяц. Только за одну ночь с 15 на 16 октября 1942 года расстреляли больше 16 тысяч человек.

Власти обещали перезахоронить найденные останки.