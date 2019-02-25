Рыбный деликатес: в Беларуси начали разводить веслоносов

В Беларуси осваивают технологии выращивания веслоноса. Это рыба относится к роду осетровых и обитает в реках и озерах северной Америки. Первые партии деликатеса рыбные хозяйства, как ожидается, отправят в магазины уже через год, передает телеканал «МИР 24».

«Этот вид способен жить в обыкновенных карповых прудах, прирастая за год на 2-3 килограмма в зависимости от возрастной группы. И что мы получаем? Мы получаем толстолобика с черной икрой и осетриной. То есть без использования всяких кормов, только на основе естественной кормовой базы получится качественная деликатесная продукция», – объяснил заместитель директора по научной работе Института рыбного хозяйства Беларуси Владимир Костоусов.