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Рыбный деликатес: в Беларуси начали разводить веслоносов

26.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси осваивают технологии выращивания веслоноса.  Это рыба относится к роду осетровых и обитает в реках и озерах северной Америки. Первые партии деликатеса рыбные хозяйства, как ожидается, отправят в магазины уже через год, передает телеканал «МИР 24». 

«Этот вид способен жить в обыкновенных карповых прудах, прирастая за год на 2-3 килограмма в зависимости от возрастной группы. И что мы получаем? Мы получаем толстолобика с черной икрой и осетриной. То есть без использования всяких кормов, только на основе естественной кормовой базы получится качественная деликатесная продукция», – объяснил заместитель директора по научной работе Института рыбного хозяйства Беларуси Владимир Костоусов.  

Сейчас в Беларуси работают 16 индустриальных комплексов, где выращивают ценные породы рыб. Это форель, лосось, стерлядь, мраморный сом, ленский осетр. Главная задача таких комплексов – обеспечить местный рынок продукцией собственного производства.

Ежегодно в республике потребляют до шести тысяч тонн ценных видов рыб. При этом хозяйства производят лишь одну тысячу тонн, сообщает агентство «БЕЛТА».



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Ожидается, что первые партии деликатеса рыбные хозяйства отправят в магазины уже через год.
 
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