|
Рыбный деликатес: в Беларуси начали разводить веслоносов
26.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Беларуси осваивают технологии выращивания веслоноса. Это рыба относится к роду осетровых и обитает в реках и озерах северной Америки. Первые партии деликатеса рыбные хозяйства, как ожидается, отправят в магазины уже через год, передает телеканал «МИР 24».
«Этот вид способен жить в обыкновенных карповых прудах, прирастая за год на 2-3 килограмма в зависимости от возрастной группы. И что мы получаем? Мы получаем толстолобика с черной икрой и осетриной. То есть без использования всяких кормов, только на основе естественной кормовой базы получится качественная деликатесная продукция», – объяснил заместитель директора по научной работе Института рыбного хозяйства Беларуси Владимир Костоусов.
Сейчас в Беларуси работают 16 индустриальных комплексов, где выращивают ценные породы рыб. Это форель, лосось, стерлядь, мраморный сом, ленский осетр. Главная задача таких комплексов – обеспечить местный рынок продукцией собственного производства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ожидается, что первые партии деликатеса рыбные хозяйства отправят в магазины уже через год.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)