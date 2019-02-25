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Текущие цены на нефть более или менее устраивают всех - Новак
Текущие цены на нефть более или менее устраивают как ее экспортеров, так и потребителей, сказал глава Минэнерго Александр Новак в интервью "Газета.ру".
"Сегодня мы видим на рынке более-менее спокойную, стабильную ситуацию, невысокую волатильность и более-менее приемлемые цены, которые устраивают и экспортеров, и потребителей",- сказал министр.
"Мы считаем, что благодаря сделке в первую очередь, достигнута такая стабильность. За счет чего спокойно проходит зимний период в условиях, когда обычно спрос падает на 2 млн баррелей в сутки относительно летнего периода", - добавил он.
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Текущие цены на нефть более или менее устраивают как ее экспортеров, так и потребителей, сказал глава Минэнерго Александр Новак в интервью "Газета.ру". "Сегодня мы...
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