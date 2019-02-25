Грузию за 15 лет покинуло более четверти населения - исследование

Трудоспособное население Грузии сокращается из-за низкой рождаемости, эмиграции и старения, свидетельствуют результаты опубликованного во вторник социологического исследования.

Оно было проведено грузинской неправительственной организацией "Общество и банки" и действующим при Тбилисском госуниверситете имени Ильи Чавчавадзе Центром финансового образования.

Согласно исследованию, на сокращении рабочей силы в нынешнее время серьезно сказался тот факт, что в Грузии в период 1995-2002 годов рождаемость сокращалась в среднем на 3% в год.

Кроме того, ежегодно растет число эмигрантов. Так, с 2002 года по 2017 год страну покинуло около 1,4 млн человек. 20% из них имели дипломы высших образовательных программ. Авторы исследования, ссылаясь на официальные статистические данные, указывают на то, что около 66% эмигрировавших из Грузии - это люди в возрасте до 40 лет.

"Следует отметить и тенденцию старения населения. В 2010-2017 годах доля населения в возрасте 65 лет и выше ежегодно увеличивалась приблизительно на 0,4% и по состоянию на 2017 год достигла уровня 14,6% в то время, как в других странах аналогичный показатель в среднем составляет 8,7%", - говорится в исследовании.

В нем отмечается, что после 2008 года в Грузии число родившихся стало превышать число умерших, и, если бы не высокий показатель эмиграции, численность населения должна была увеличиться.

По заявлению авторов исследования, Грузия входит в четверку стран, в которые также входят Албания, Пуэрто-Рико и Испания, где население сокращается не из-за сокращения естественного роста, а, в основном, за счет эмиграции.

В НПО "Общество и банки", комментируя результаты проведенного исследования, заявили во вторник журналистам, что сокращение рабочей силы является большим вызовом для Грузии и в случае продолжения этой тенденции производительность страны и соответственно экономический рост еще более замедлятся.

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии (Грузстат), численность населения на 1 января 2018 года в Грузии составила 3 млн 729 тыс. 600 человек.