Гандболист сборной Беларуси Никита Вайлупов выставил на продажу свои художественные работы

Картины в стиле Джексона Поллока выставлены на продажу в Шоу-руме молодых и начинающих художников. Их автор - игрок минского СКА и национальной сборной по гандболу Никита Вайлупов. И знаете что? Посетители в восторге от них, а профессионалы говорят о необычной технике автора.



"Если бы я был профессиональным художником с соответствующим образованием, я бы рассказал вам и о стиле, и о технике. А так…Мне легче создать работу, чем объяснить, что я делаю. Это абстракционизм – я с помощью красок брызгами, разводами выражаю свои эмоции, свое внутреннее состояние. Почему абстракционизм? Потому что рисовать я вовсе не умею: ни кота, ни собаку, ни натюрморт не изображу", - признается Никита.

В детстве гандболист ходил в художественную школу. Целый месяц, когда учился в седьмом классе. Но понял, что это – не его. А потянуло рисовать его совсем недавно: около полутора лет назад. "Прежде всего – это мое хобби, увлечение, от которого я получаю удовольствие. Как, впрочем, и от всего, чем занимаюсь", - утверждает гандболист.

Его картины действительно напоминают полотна знаменитого "Джека Разбрызгивателя" - Джексона Поллока, идеолога абстрактного экспрессионизма. И так же как и Поллок, разбрызгивавший краски, Никита не использует кисти: он бросает краски на холст руками, пользуется шпателем и резиновым валиком… В общем, практически всем, что попадется под руку. Самовыражение и никаких рамок и канонов!

Свои работы – произведениями искусства Никита их не называет из уважения к профессиональным художникам – гандболист дарит коллегам по команде и тренерам. Есть его работа и у легендарного Спартака Мироновича: Никита сделал подарок знаменитому тренеру на 80-летие. Говорит, картина Спартаку Петровичу очень понравилась.

А вот в выставках Никита Вайлупов участвует не часто, хотя дома уже скопилось около 80 работ. Говорит, что в первую очередь он гандболист и именно игре он уделяет основное время. О возможности выставиться в постоянно действующем Шоу-руме молодых и начинающих художников, открывшемся в "ОфистонМаркет", узнал случайно. «Услышал, что любой желающий может предложить картины в экспозицию - принес свои работы. Кажется, не зря: многим нравится", - рассказывает Никита.

Продажа картин, утверждает гандболист, вторична: "Дело совсем не в деньгах. Главное для меня – эмоции, которые получаешь, когда видишь, что людям нравится то, что ты делаешь. Иногда я просто дарю картины – когда вижу, что человека заинтересовала твоя работа, но у него по каким-то причинам нет возможности приобрести ее. И, делая подарок, тожеполучаю удовольствие".

В мире есть всего два профессиональных игрока в гандбол, которые пишут картины: Никита и исландская художница Одур Омарсдоттир (играет в команде Stjarnan («Звезда»), Исландия).