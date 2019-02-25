В сфере особого внимания: поддержка многодетных семей и другие аспекты демографии, строительство на М6 и вблизи магистрали

Как идет в регионе строительство жилья для многодетных семей, как сократить время от постановки таких семей на учет нуждающихся до получения квартир, как обеспечить молодые семьи с детьми услугами детских садов в непосредственной близости от места жительства – эти и другие вопросы в ракурсе демографической ситуации обсудили на оперативном совещании в облисполкоме .



– Президент поставил на совещании ряд важных задач в этом направлении, и мы должны четко выполнять намеченную программу действий, – подчеркнул председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов. – Сегодня на учете нуждающихся в регионе немногим более 4,5 тысячи таких семей. Наша задача – строить столько, чтобы к 2021 году каждая многодетная семья получила жилье не позднее чем через год после постановки на учет.



Губернатор обратил внимание на то, что эта тема важна как для города, так и для села. Многие большие семьи сельчан хотят жить и трудиться в деревне, имея при этом достойные условия для быта и воспитания детей. Надо поддерживать их в этом желании, создавать соответствующие возможности на малой родине.



Важный позитивный для демографии фактор – доступность детских дошкольных учреждений. Сегодня в регионе показатель обеспеченности детскими садами выполняется, то есть мест в этих учреждениях достаточно. Теперь идет работа над тем, чтобы оптимально приблизить эту услугу к молодым семьям, то есть, чтобы сады-ясли размещались на удобном для людей расстоянии от дома. Этот процесс продвигается, в прошлом году в области открылись четыре детских сада, в нынешнем примут маленьких посетителей еще два, в Островце и Скиделе. Идет строительство очередного детсада в Гродно. При этом используются разные варианты, как строительство отдельных типовых зданий, так и обустройство встроенных в жилые дома детских учреждений.



Владимир Кравцов дал ряд поручений, касающихся строительства дорог и развития придорожной инфраструктуры. К сентябрю поручено обустроить дорожную развязку в областном центре в районе проспекта Янки Купалы вблизи возводящегося торгового центра. Губернатор поставил задачу разработать напряженный график и четко его соблюдать, чтобы выполнить работы качественно и в срок.



Под пристальным вниманием областной власти находится автомагистраль М6, которая должна встречать гостей II Европейских игр уже в июне нынешнего года. В этот раз темой для обсуждения стало состояние и развитие придорожного сервиса. Что-то уже сделано, многое еще предстоит. Объекты питания, мотели, площадки для отдыха, парковки, автозаправочные станции – все, что намечено, должно появиться вовремя и создать условия для комфортного путешествия.



Продолжается уточнение списков не занятых в экономике трудоспособных граждан, для которых изменяется порядок оплаты коммунальных услуг. Подтвердить свою занятость либо объективные причины для исключения из списков граждане могут по 28 февраля включительно. Эта работа должна проводиться максимально внимательно и ответственно, подчеркнул губернатор. Одновременно необходимо помогать каждому, кто желает трудиться, в поиске рабочего места.

