ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Советском районе в столице начали масштабную перекладку теплосетей

26.02.2019 21:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Продолжение начатого. В Советском районе идет масштабная перекладка теплосетей. Замена трубопроводов коснулась четырех улиц. Сейчас приступают к участку на Якуба Коласа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Советском районе в столице начали масштабную перекладку теплосетей

Кроме замены теплосетей здесь уложат новый асфальт, оборудуют тротуарные дорожки и добавят зелени. На Якуба Коласа также запланирован капитальный ремонт жилья.

В Советском районе в столице начали масштабную перекладку теплосетей

В первую очередь, он коснется домов № 53/1 и 55/1. Приступят к работе в начале марта. Всего в Советском районе собираются отремонтировать десяток домов.

В Советском районе в столице начали масштабную перекладку теплосетей

В Советском районе в столице начали масштабную перекладку теплосетей

Максим Филатов, главный инженер КУП ЖКХ Советского района:
Планируется замена инженерных сетей, приведение фасада в безопасное состояние. В настоящее время там аварийные балконы. Они будут срезаны и восстановлены в том же виде, в каком были изначально.


 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Продолжение начатого. В Советском районе идет масштабная перекладка теплосетей. Замена трубопроводов коснулась четырех улиц. Сейчас приступают...
 
Новости дня
Новости разные
 
Перекрёсток улиц Богдановича и Купалы в Минске частично закрыли на ремонт. Какие изменения ждут водителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика