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Перекрёсток улиц Богдановича и Купалы в Минске частично закрыли на ремонт. Какие изменения ждут водителей
Новости Беларуси. Перекресток улиц Максима Богдановича и Янки Купалы частично закрыли на ремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Здесь меняют подземные инженерные сети. Помимо заторов есть и приятные новости.
После ремонта на участке от моста через Свислочь до Суворовского училища появится дополнительная полоса для движения.
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Перекрёсток улиц Богдановича и Купалы в Минске частично закрыли на ремонт. Какие изменения ждут водителей
Новости Беларуси. Перекресток улиц Максима Богдановича и Янки Купалы частично закрыли на ремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здесь...
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