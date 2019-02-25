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Маленькие тайны большой любви. В Минске презентовали издание «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»

26.02.2019 21:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 600 редких фотографий и полтысячи страниц. Уникальное издание о Владимире Мулявине, каким вы его не знали, презентовали 26 февраля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маленькие тайны большой любви. В Минске презентовали издание «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»

Книга – результат работы профессионального музыковеда Ольги Брилон и любящей дочери Марины Мулявиной.

Фото Мулявина без усов и его личная переписка. Дочь музыканта выпустила сенсационную книгу

Чем еще порадуют поклонников «Песняров» в юбилейный год – в видеосюжете Камиллы Шах.

Маленькие тайны большой любви. В Минске презентовали издание «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»

«Всех детей воспитывают родители, а меня воспитала филармония» – шутит о своем детстве Марина Мулявина – старшая дочь легендарного Песняра. Но обиды на родителей у нее совсем нет. Только бесконечная благодарность за ту любовь, которой была окружена с рождения.

Маленькие тайны большой любви. В Минске презентовали издание «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»

Любовь, которой дышал их дом, а теперь дышит книга «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…».

Маленькие тайны большой любви. В Минске презентовали издание «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»

Марина Мулявина, дочь Владимира Мулявина, автор книги «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»:
Мне они недосказали много. И всегда мама говорила: «Ой, Марина, успеем». Рродителей не стало – одного в 61, другого в 62 года. Это не возраст. Поэтому я всем друзьям, детям своим говорю: «Давайте говорить сейчас, чтобы было потом вспомнить что о своих родителях и что рассказать».

Маленькие тайны большой любви. В Минске презентовали издание «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»

Книгу разделили на три части. Первую написала музыковед Ольга Брилон. В ней – биография Мулявина и воспоминания его сослуживцев.

Марина Мулявина, дочь Владимира Мулявина: Мои родители познакомились на сцене!

Во второй – тайны семейных отношений для нас приоткрыла Марина Владимировна.

Маленькие тайны большой любви. В Минске презентовали издание «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»

Маленькие тайны большой любви. В Минске презентовали издание «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»

Маленькие тайны большой любви. В Минске презентовали издание «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»

Камилла Шах, СТВ:
Ну а третья часть, пожалуй, самая трогательная – это переписка Владимира Мулявина со своей женой. Все письма неизменно начинаются с теплых слов: «Лидушка, дорогая, здравствуй. Сегодня я уже не злой, хотя от тебя ничего не получил. Просто я увидел тебя и опять восхищался, любовался».

Маленькие тайны большой любви. В Минске презентовали издание «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»

Идея написать книгу вынашивалась много лет. Но когда дуэт авторов сложился – им потребовалось меньше года на ее издание.

«Такие люди, как Владимир Мулявин, рождаются один раз в сто лет». Эксклюзивное интервью с Валерием Скорожонком и Владимиром Орловым

Маленькие тайны большой любви. В Минске презентовали издание «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»

Маленькие тайны большой любви. В Минске презентовали издание «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»

Ольга Брилон, музыковед, автор книги «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»:
Есть очень любопытный эпизод. Одна замечательная артистка – Анна Арго – в один прекрасный момент пригласила Маринину маму и сказала ей: «Ты, когда всё будет радужно, когда ничего не будет предвещать, ты разведешься или станешь вдовой, родишь второго ребенка и под конец жизни ослепнешь». Всё, что она наговорила, всё сбылось.

Маленькие тайны большой любви. В Минске презентовали издание «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»

Этот год для ансамбля «Песняры» – юбилейный. В сентябре им официально – 50 лет. Армию поклонников, которой с годами меньше не становится, ждет много сюрпризов. Но раскрывать их организаторы не торопятся. Дают лишь тонкий намек – «Славянский базар».

Маленькие тайны большой любви. В Минске презентовали издание «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»

Маленькие тайны большой любви. В Минске презентовали издание «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»

Маленькие тайны большой любви. В Минске презентовали издание «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 600 редких фотографий и полтысячи страниц. Уникальное издание о Владимире Мулявине, каким вы его не знали, презентовали 26 февраля в Минске,...
 
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