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Маленькие тайны большой любви. В Минске презентовали издание «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»
Новости Беларуси. 600 редких фотографий и полтысячи страниц. Уникальное издание о Владимире Мулявине, каким вы его не знали, презентовали 26 февраля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Книга – результат работы профессионального музыковеда Ольги Брилон и любящей дочери Марины Мулявиной.
Чем еще порадуют поклонников «Песняров» в юбилейный год – в видеосюжете Камиллы Шах.
«Всех детей воспитывают родители, а меня воспитала филармония» – шутит о своем детстве Марина Мулявина – старшая дочь легендарного Песняра. Но обиды на родителей у нее совсем нет. Только бесконечная благодарность за ту любовь, которой была окружена с рождения.
Любовь, которой дышал их дом, а теперь дышит книга «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…».
Марина Мулявина, дочь Владимира Мулявина, автор книги «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»:
Книгу разделили на три части. Первую написала музыковед Ольга Брилон. В ней – биография Мулявина и воспоминания его сослуживцев.
Во второй – тайны семейных отношений для нас приоткрыла Марина Владимировна.
Камилла Шах, СТВ:
Идея написать книгу вынашивалась много лет. Но когда дуэт авторов сложился – им потребовалось меньше года на ее издание.
Ольга Брилон, музыковед, автор книги «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»:
Этот год для ансамбля «Песняры» – юбилейный. В сентябре им официально – 50 лет. Армию поклонников, которой с годами меньше не становится, ждет много сюрпризов. Но раскрывать их организаторы не торопятся. Дают лишь тонкий намек – «Славянский базар».
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Маленькие тайны большой любви. В Минске презентовали издание «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»
Новости Беларуси. 600 редких фотографий и полтысячи страниц. Уникальное издание о Владимире Мулявине, каким вы его не знали, презентовали 26 февраля в Минске,...
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