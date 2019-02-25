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Как преодолеть дефицит призывников, и кто получит отсрочку? Проблемы армии обсудили на совещании у Президента

26.02.2019 21:23 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Беларуси не стоит выбор между контрактной и срочной видами службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возможные изменения в комплектовании армии 26 февраля обсудили на совещании у Президента.

Главный вопрос на встрече с постоянными членами Совета безопасности касался именно призыва. Сегодня наблюдается дефицит молодого пополнения. Причина в так называемой «демографической яме» 90-х, когда в стране заметно упала рождаемость. Исправить ситуацию естественным образом удастся не раньше 2025-го. Но некоторые меры уже принимаются. Корреспондент Евгений Горин продолжит.

Почти в два раза уменьшилось число призывников в Беларуси за последние 10 лет. И уже в 2018 году наши Вооруженные Силы не досчитались молодых бойцов-срочников. Тревожный звонок, напрямую связанный с национальной безопасностью страны. Дефицит будет заметен, прежде всего, у пограничников, внутренних войск, сил специальных операций. Это специальности, где нужны физически здоровые призывники.

Как преодолеть дефицит призывников, и кто получит отсрочку? Проблемы армии обсудили на совещании у Президента

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В течение ряда лет для призывников вводились различные отсрочки. И сегодня у нас их больше, чем в любом другом государстве, особенно соседнем. Кроме того, проявились последствия так называемой «демографической ямы» 90-х годов. И выйдем из этой ямы только к середине 20-х годов, примерно к 25-му году.

В прошлом году мной были отменены отсрочки для ряда категорий, в том числе прокурорским работникам и судмедэкспертам. Доотсрочились до того, что люди, которые работают практически в военизированных подразделениях – у нас генеральный прокурор погоны носит, и все прокуроры носят погоны – судмедэксперты тоже потребовали, чтобы их считали силовым ведомством. Ну если силовое ведомство, так хотя бы начальную подготовку в армии надо пройти? У нас все получали отсрочки. Абсурд! Более того, прокуроры и судмедэксперты расследуют уголовные дела, касаемые военнослужащих. Их трудно будет расследовать, если ты изнутри не знаешь службы.

Тема комплектования Вооружённых Сил стала ключевой на совещании у Президента

Как преодолеть дефицит призывников, и кто получит отсрочку? Проблемы армии обсудили на совещании у Президента

Раньше музыканту, а теперь десантнику Евгению в армии удается сочетать казалось бы несовместимые вещи. Он в совершенстве владеет и автоматом, и барабанными палочками. Полгода в строю и срочник уже задумывается о том, чтобы после окончания службы по призыву стать контрактником. Военное ремесло – это тоже искусство, не менее сложное, чем нотная грамота или джазовая импровизация.

Как преодолеть дефицит призывников, и кто получит отсрочку? Проблемы армии обсудили на совещании у Президента

Как преодолеть дефицит призывников, и кто получит отсрочку? Проблемы армии обсудили на совещании у Президента

Евгений Жытник, военнослужащий 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Я здесь развиваюсь, как служащий человек, как военный. И еще как музыкант дальше. Я езжу на стрельбище, прыгаем с парашютом, занимаюсь всеми военными делами. И по совместительству ездим на концерты и выступаем везде.

Ситуация с дефицитом солдат-срочников по стране не критическая, но требующая вмешательства. Призывников становится меньше. Здоровье некоторых оставляет желать лучшего. Да и имидж службы надо бы поднять. Армия не должна состоять из тех, кто не поступил в вуз.

Как преодолеть дефицит призывников, и кто получит отсрочку? Проблемы армии обсудили на совещании у Президента

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Проведенный правительством анализ сложившейся ситуации с призывом граждан на срочную военную службу, службу в резерве с прогнозом ее развития показывает, что количество призывных ресурсов не позволит в 2019-2025 годах в полном объеме удовлетворить потребности Вооруженных Сил в новом пополнении.

Как преодолеть дефицит призывников, и кто получит отсрочку? Проблемы армии обсудили на совещании у Президента

По законодательству, подготовка граждан к военной службе и их призыв в армию – прямая компетенция правительства. В Совете министров подготовлен проект декрета по комплектованию Вооруженных Сил.

Вопросы призыва в армию обсуждались на совещании у Президента Беларуси

На сегодняшний день в Беларуси есть 47 разных отсрочек от военного призыва. В СНГ это один из самых высоких показателей. Предлагается их сократить. А тем, кто отслужил, дать преференции.

Как преодолеть дефицит призывников, и кто получит отсрочку? Проблемы армии обсудили на совещании у Президента

До эры компьютеров самой любимой игрой всех мальчишек была войнушка. Играли в нее во дворе, парках. Теперь она переместилась в виртуальный мир графики и интернета. Вот и получается, что инстинкт воина, защитника остался. Однако в кресле у монитора выносливость и сила – тоже виртуальные. Совсем понарошку. Не то что во дворе набегаться.

Как преодолеть дефицит призывников, и кто получит отсрочку? Проблемы армии обсудили на совещании у Президента

Как преодолеть дефицит призывников, и кто получит отсрочку? Проблемы армии обсудили на совещании у Президента

Впрочем, ребят, которые предпочитают реальность виртуальности, еще не так мало. Вот они и идут в специализированные классы, где и строевая подготовка, и стрельбы, и походы, напоминающие марш-броски.

Вадим Иванов пришел в такой класс два года назад. О выборе не сожалеет. Следующий шаг – поступление в Военную академию.

Как преодолеть дефицит призывников, и кто получит отсрочку? Проблемы армии обсудили на совещании у Президента

Вадим Иванов, учащийся 11 класса средней школы № 31 Витебска:
Всё началось с детства, когда я бегал с друзьями во дворе с игрушечными автоматами, стрелялись. Играл в компьютерные игры также. То есть у меня с детства привязанность. Смотрел много фильмов про Великую Отечественную войну. Тоже была интересна эта тема.

Как преодолеть дефицит призывников, и кто получит отсрочку? Проблемы армии обсудили на совещании у Президента

Как преодолеть дефицит призывников, и кто получит отсрочку? Проблемы армии обсудили на совещании у Президента

Как преодолеть дефицит призывников, и кто получит отсрочку? Проблемы армии обсудили на совещании у Президента

Такую допризывную подготовку будут усиливать. Беларусь ни с кем не собирается воевать. За годы независимости наша страна не принимала участия ни в одном военном конфликте. Более того, есть стойкий имидж Беларуси как переговорной площадки в поисках мира. Но и сильная армия – мощный фактор безопасности. Сейчас момент – укрепить слабые стороны, чтобы не потерять обороноспособность. Подойти к этому, как всегда, взвешено.

Как преодолеть дефицит призывников, и кто получит отсрочку? Проблемы армии обсудили на совещании у Президента

Александр Лукашенко:
Мы спокойно, без напряга, заменили всех военнослужащих срочной службы на контрактников там, где это нужно. Этот процесс продолжается до сих. Я считаю, жизнь показала и она еще покажет, где нам надо использовать людей постоянного состава – контрактников. А где-то должны служить наши срочники, военнослужащие срочной службы. Почему? Я уже не единожды говорил. И мотивировал это, начиная от того, что это вообще не мужик, если он не служил в армии. Сегодня девчонкам не за кого замуж выходить.

Причина в этом в какой-то степени кроется в том, что эту суровую школу половина наших мужиков не прошла. Это не только моя точка зрения.

Как преодолеть дефицит призывников, и кто получит отсрочку? Проблемы армии обсудили на совещании у Президента

А мотивация самого высокого уровня – это то, что есть такая профессия родину защищать. Родину должны защищать все те, кто живет на этой земле. Не дай бог конфликт – половина мужиков не знают, что такое оружие. Я уже не говорю о том, что они не умеют им пользоваться.

Поэтому хотя бы мужики (хотя армия давно перестала быть чисто мужской, она уже носит и ярко выраженный и женский характер), тем не менее, мужик «спрадвеку вякоў», исходя из нашей истории и не только нашей, должен защищать свое Отечество, свою семью и свою женщину.

Предложенные меры будут реализовывать в два этапа. Работу планируется завершить к осени и доложить о результатах главе государства.

Александр Лукашенко: «Парень не должен служить в армии, если у него действительно есть серьёзные медицинские противопоказания»

Как преодолеть дефицит призывников, и кто получит отсрочку? Проблемы армии обсудили на совещании у Президента

Как преодолеть дефицит призывников, и кто получит отсрочку? Проблемы армии обсудили на совещании у Президента
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси не стоит выбор между контрактной и срочной видами службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возможные изменения в...
 
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