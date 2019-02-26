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Борис Брук о ситуации с венками на Машерова: "Спекуляция или провокация?"
26.02.2019 22:58 — Разное | Виртуальный Брест
На днях в средствах массовой информации появилась новость о том, что 24 февраля 2019 года на проспекте Машерова около места, где найдены останки узников Брестского гетто, прошла акция, инициированная «брестскими активистами».
Автор фото: Юрий МАКАРЧУК
Большинство членов еврейской общины высказали свое возмущение действиями, так называемых, «общественников».
Призывы явно напоминают спекуляцию на трагедии евреев - жителей Бреста, убитых нацистами в годы оккупации в Брестском гетто.
Это очередная попытка привлечь внимание людей к себе, а также заработать авторитет и поднять свою значимость.
За все годы вы хоть раз возложили венки, цветы на Бронной горе - месте, где было убито более 55 тысяч евреев? Почему-то вы не протестовали, когда несколько лет назад мы переносили останки 350 евреев с места расстрела в Гершонах на Северное кладбище.
Да потому, что это далеко от центра города и никто вас там не видел и не слышал.
Почему вас не бывает у памятника узникам гетто 27 января (может быть напомнить - это Международный день Холокоста) и в Дни гибели узников Брестского гетто 15-18 октября?
На данный момент ведутся все необходимые работы по извлечению останков для их последующего перезахоронения.
Председатель Брестской городской
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На днях в средствах массовой информации появилась новость о том, что 24 февраля 2019 года на проспекте Машерова около места, где найдены останки узников Брестского...
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