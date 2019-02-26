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Борис Брук о ситуации с венками на Машерова: "Спекуляция или провокация?"

26.02.2019 22:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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На днях в средствах массовой информации появилась новость о том, что 24 февраля 2019 года на проспекте Машерова около места, где найдены останки узников Брестского гетто, прошла акция, инициированная «брестскими активистами».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63854.php

Борис Брук о ситуации с венками на Машерова: "Спекуляция или провокация?"

Автор фото: Юрий МАКАРЧУК

Большинство членов еврейской общины высказали свое возмущение действиями, так называемых, «общественников».

Призывы явно напоминают спекуляцию на трагедии евреев - жителей Бреста, убитых нацистами в годы оккупации в Брестском гетто.

Это очередная попытка привлечь внимание людей к себе, а также заработать авторитет и поднять свою значимость.

За все годы вы хоть раз возложили венки, цветы на Бронной горе - месте, где было убито более 55 тысяч евреев? Почему-то вы не протестовали, когда несколько лет назад мы переносили останки 350 евреев с места расстрела в Гершонах на Северное кладбище.

Да потому, что это далеко от центра города и никто вас там не видел и не слышал.

Почему вас не бывает у памятника узникам гетто 27 января (может быть напомнить - это Международный день Холокоста) и в Дни гибели узников Брестского гетто 15-18 октября?

На данный момент ведутся все необходимые работы по извлечению останков для их последующего перезахоронения.

Председатель Брестской городской 
иудейской религиозной общины «Эмуна»

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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