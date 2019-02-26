На днях в средствах массовой информации появилась новость о том, что 24 февраля 2019 года на проспекте Машерова около места, где найдены останки узников Брестского гетто, прошла акция, инициированная «брестскими активистами».



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Автор фото: Юрий МАКАРЧУК

Большинство членов еврейской общины высказали свое возмущение действиями, так называемых, «общественников».

Призывы явно напоминают спекуляцию на трагедии евреев - жителей Бреста, убитых нацистами в годы оккупации в Брестском гетто.

Это очередная попытка привлечь внимание людей к себе, а также заработать авторитет и поднять свою значимость.

За все годы вы хоть раз возложили венки, цветы на Бронной горе - месте, где было убито более 55 тысяч евреев? Почему-то вы не протестовали, когда несколько лет назад мы переносили останки 350 евреев с места расстрела в Гершонах на Северное кладбище.

Да потому, что это далеко от центра города и никто вас там не видел и не слышал.

Почему вас не бывает у памятника узникам гетто 27 января (может быть напомнить - это Международный день Холокоста) и в Дни гибели узников Брестского гетто 15-18 октября?

На данный момент ведутся все необходимые работы по извлечению останков для их последующего перезахоронения.

Председатель Брестской городской

иудейской религиозной общины «Эмуна»