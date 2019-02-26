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Презентация IT-проекта и награждение победителей конкурсов. В Минске подвели итоги в сфере образования за 2018 год

26.02.2019 22:16 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. IT-лаборатории для дошкольников открываются в Минской области. Проект презентовали на итоговой коллегии главного управления по образованию Миноблисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Единая виртуальная среда поможет будущим учащимся и учителям взаимодействовать между собой онлайн. В специальной электронной базе данных разместят образовательные материалы.

Презентация IT-проекта и награждение победителей конкурсов. В Минске подвели итоги в сфере образования за 2018 год

Презентация IT-проекта и награждение победителей конкурсов. В Минске подвели итоги в сфере образования за 2018 год

Презентация IT-проекта и награждение победителей конкурсов. В Минске подвели итоги в сфере образования за 2018 год

Презентация IT-проекта и награждение победителей конкурсов. В Минске подвели итоги в сфере образования за 2018 год

Татьяна Апранич, начальник главного управления по образованию Минского облисполкома:
2018 год в системе образования Минской области отличался цифровой трансформацией. Особое внимание мы уделяли вопросам строительства объектов образовании и созданию безопасных условий. Заложено строительство и проектирование 11 объектов образования.

В 2018 году мы построили детские сады в Минском районе – в городе Дзержинске, открыли удивительную школу в Боровлянах.

В 2019 году мы также выходим за пределы Минского района. Строительство уже начинается в городе Ивенце, в Несвижском районе, в Смолевичах.

Презентация IT-проекта и награждение победителей конкурсов. В Минске подвели итоги в сфере образования за 2018 год

Во время образовательной коллегии наградили победителей областного конкурса «За достижение высоких показателей в развитии образования». Лучшим учреждением названа гимназия № 1 города Солигорска. А Слуцкий государственный колледж признан первым в своей категории.

Презентация IT-проекта и награждение победителей конкурсов. В Минске подвели итоги в сфере образования за 2018 год

Презентация IT-проекта и награждение победителей конкурсов. В Минске подвели итоги в сфере образования за 2018 год
 
 
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Новости Беларуси. IT-лаборатории для дошкольников открываются в Минской области. Проект презентовали на итоговой коллегии главного управления по образованию...
 
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