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Сборная клубов экстралиги выиграла первый матч у минского «Динамо»

26.02.2019 23:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сборная клубов экстралиги выиграла первый матч у минского «Динамо». Первыми нанесли удар игроки из белорусского чемпионата, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Лукашенко посетил матч между минским «Динамо» и сборной клубов экстралиги

На последней минуте первого периода Артем Кислый вывел свою команду вперед. А вот наиболее результативной выдалась вторая треть. В ней болельщики увидели сразу четыре заброшенные шайбы. На второй перерыв лидерами ушли игроки из экстралиги – 3:2. В третьей 20-минутке «зубры» отчаянно пытались отыграться, но пропустили еще – 4:2.

Сборная клубов экстралиги выиграла первый матч у минского «Динамо»

Роман Стронгин, начальник управления маркетинга и связей с общественностью ХК «Динамо-Минск»:
Как и говорил главный тренер сборной нашего клуба Андрей Михайлович Сидоренко, в связи с тем, что очень много травмированных в составе «Динамо», такая сложная кадровая ситуация в клубе, который является базовым клубом в сборной, сейчас особенно важно перед чемпионатом мира в Астане посмотреть кандидатов дополнительно из экстралиги.

Сборная клубов экстралиги выиграла первый матч у минского «Динамо»

Сборная клубов экстралиги выиграла первый матч у минского «Динамо»

Теперь серия переезжает на «Чижовка-Арену». Следующий матч состоится 28 февраля. В случае, если сборная клубов выиграет и вторую встречу, то серия завершится. Если выиграют «зубры», то 1 марта серия снова переедет на «Минск-Арену».

Сборная клубов экстралиги выиграла первый матч у минского «Динамо»

Сборная клубов экстралиги выиграла первый матч у минского «Динамо»

Сборная клубов экстралиги выиграла первый матч у минского «Динамо»
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сборная клубов экстралиги выиграла первый матч у минского «Динамо». Первыми нанесли удар игроки из белорусского чемпионата, сообщили в...
 
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